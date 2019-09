Slovenia kaatoi Suomen Ljubljanan oluttelttatunnelmassa – "Otamme tästä rohkeutta huomiseen"

Raiko Häyrinen

Ljubljana

Suomi piti tiukoilla neljän vuoden takaista EM-hopeamaa Sloveniaa, mutta hävisi lopulta lentopallon EM-kisojen toisessa ottelussaan kisaisännille neljässä erässä. Slovenia vei ottelun 3–1 (25–18, 26–24, 24–26, 25–15).

– Otamme tästä paljon rohkeutta huomiseen, päävalmentaja Joel Banks sanoi.

Suomi kohtaa EM-kisojen kolmannessa alkulohkopelissään sunnuntai-iltana Valko-Venäjän, joka on hävinnyt kaksi ensimmäistä otteluaan.

– Nyt tärkeintä on henkinen ja fyysinen palautuminen huomiseen iltapäivään mennessä.

Suomi avasi ottelun samoilla miehillä kuin Pohjois-Makedoniaa vastaan, passarina Eemi Tervaportti, keskitorjujina Tommi Siirilä ja Markus Kaurto, yleispelaajina Antti Siltala ja Antti Ronkainen, hakkurina Urpo Sivula sekä liberona Lauri Kerminen.

EM-kisoja pelataan samassa Ljubljanan Stozice-areenassa, jossa Suomen koripallomaajoukkue putosi maan pinnalle syksyn 2013 EM-kisojen jatkolohkopeleissä. Kaksien EM-kisojen välisinä kuutena vuotena areenaa ei ole vieläkään saatu täysin valmiiksi, mutta Slovenian alkoholilaki on sentään uudistettu. Sen myötä slovenialaisissa urheilukatsomoissa saa anniskella alkoholia ja tuopit saa myös kantaa katsomopenkeille asti.

Niinpä Stozice-areenan lauantai-iltaan oli ahtautunut runsaat 7 800 meluisaa katsojaa, joista parintuhannen arvioitiin tulleen Suomesta. Saksalaista oluttelttaa potenssiin korotettuna muistuttanut tunnelma innosti Suomen nostamaan tasoaan avausottelusta, mutta erän puolivälistä eteenpäin Slovenia piti muutaman pisteen johtoa. Avauserän lopulla Sivula sai tehdä tilaa Samuli Kaislasalolle ja Ronkainen Elviss Krastinsille.

Se ei muuttanut pelin kulkua. Slovenian syötöt panivat Suomen vastaanoton liian koville, ja verkolla Slovenian keskitorjujat runttasivat palloa nopeista hyökkäyksistä lattiaan.

Toisessa erässä Suomi paransi vastaanottoaan, ja Kaislasalo hakkasi viisi pistettä. Suomi johti vielä 23–22, mutta Slovenia runnoi 26–24-erävoittoon.

Kolmatta erää Suomi johti alusta lähtien ja oli viisi pistettä edellä tilanteessa 20–15, mutta Slovenia runnoi 24–24-tilanteeseen. Ratkaisevissa nitropalloissa suomalaisten hermot pitivät paremmin.

Erävoitto tuntui vieneen suomalaisten voimat, ja neljännessä erässä Suomen torjunta ei pysynyt Slovenian perässä.

– Slovenia on parempi joukkue kuin me. Neljä vuotta sitten he pelasivat EM-kullasta. Pelasimme kovalla hengellä, tämä oli iso askel eteenpäin joukkueellemme. Näimme Suomen joka pelasi sisukkaasti ja noudatti pelisuunnitelmaamme. Meillä oli vaikeuksia vastaanotossa, mutta kun saimme pallon kontrolliin, Eemi (Tervaportti) toteutti pelisuunnitelmaamme hienosti, Banks sanoi.