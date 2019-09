Suomen miesten lentopallomaajoukkue ei ole koskaan pelannut torstaina alkavien EM-kisojen avausvastustajaansa Pohjois-Makedoniaa vastaan. Ensimmäiseen kohtaamiseen Pohjois-Makedonia tuo kentälle kovan hakkurin Nikola Gjorgievin.

Pohjois-Makedonian nimi tuli maalle viralliseen käyttöön vasta 12. helmikuuta tänä vuonna. Sitä ennen valtiosta käytettiin erikoista nimitystä, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia. Syynä oli nimikiista Kreikan kanssa.

Euroopan rankingissa Pohjois-Makedonia on sijalla 23, kun Suomen sijoitus on 11. Pohjois-Makedonialle torstain peli on kaikkien aikojen ensimmäinen EM-kisoissa.

Suomen kapteeni Eemi Tervaportti nostaa hakkuri Gjorgievin joukkueensa pelin avaintekijäksi.

– Me ollaan Pohjois-Makedoniaa nyt muutaman kerran katsottu videolta ja heillä on hyvä hakkuri, joka saa varmaan 60 prosenttia passeista pelissä. Häntä pitää pystyä hallitsemaan ja kontrolloimaan.

– Oma syöttö ja sideout kun toimii, niin ollaan vahvoilla. Oma peli on meille tärkeintä ja kun pystytään tasaisesti pelaamaan koko ajan, niin uskon, että kyllä sieltä se voitto tulee, Tervaportti sanoo Lentopalloliiton verkkosivuilla.

Suomi pelaa alkulohkopelinsä Slovenian pääkaupungissa Ljublanassa. Kuuden maan C-lohkon täydentävät isäntämaa Slovenia, Turkki, Valko-Venäjä ja Euroopan ykkössijoitettu Venäjä.

Tervaportin asettama tavoite on jatkopaikka alkulohkosta. Neljännesvälieriin jatkavat lohkojensa neljä parhaiten sijoittunutta maata.

– Venäjä on tietysti kova, mutta kaikkia vastustajia lähdetään voittamaan. Minun mielestäni viime aikoina on näyttänyt siltä että, kun löydetään vaan se tasaisuus, niin uskon, että pystytään laittamaan kaikille hanttiin.

– Joukkueella on hyvä fiilis ja kaikki odottavat huomista, että päästään taas näyttämään isossa turnauksessa mitä osataan, Tervaportti jatkaa.

EM-kisojen muut alkulohkot pelataan Belgiassa, Ranskassa ja Hollannissa.