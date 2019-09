Hurrikaanin joukkue koossa – "Kokemusta löytyy ja se on nuorekkaalle joukkueelle iso etu"

Lentopallon Mestaruusliigassa pelaava Hurrikaani-Loimaa sai viimeisen pelaajan kokoonpanoonsa, kun kroatialainen passari Inoslav Krnic, 40, saapui alkuviikosta Loimaalle. Miehen saapuminen Loimaalle kesti kaavailtua kauemmin epäonnisten sattumien takia, mutta nyt viime kauden pronssimitalijoukkue on kokoonpanon puolesta valmiina alkavaan kauteen.

– ”Ino” on ammattimies ja miehellä on kova voittamisenhalu. Kokemusta löytyy ja se on nuorekkaalle joukkueelle iso etu, päävalmentaja Jussi Heino summaa.

Heino toivoo, että nuori passarilupaus Santeri Välimaa oppii tulevan kauden aikana huippuammattilaiselta niin harjoittelusta kuin pelaamisesta. Heino ja Krnic pelasivat kahdella kaudella Belgiassa samassa joukkueessa Maaseikissa jo vuosituhannen vaihteessa. Sen jälkeen 190-senttisen kroaatin tie on vienyt Turkkiin, Venäjälle, Ranskaan, Espanjaan ja Bulgariaan. Kaudella 2016–2017 Krnic pelasi Tampereella Iskussa 19 ottelua. Samaan aikaan Iskussa olivat Heinon lisäksi Tapio Toiviainen ja Sakari Mäkinen, jotka nyt molemmat pelaavat Hurrikaanissa. Krnic on heti pelikunnossa ja pelaa jo huomenna Koskella harjoitusottelussa ja samoin perjantaina mies nähdään parketilla Loimaalla, jonne saapuu vieraaksi Raision Loimu.