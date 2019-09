Miika Kirmula ja Merja Rantanen suunnistivat mestareiksi

Kalevan Rastin Miika Kirmula ja Jämsän Retki-Veikkojen Merja Rantanen juoksivat voittajiksi, kun suunnistuksen pitkän matkan suomenmestaruudet ratkaistiin Raaseporin Fiskarsissa.

Salolaislähtöinen Kirmula uusi viime vuoden mestaruutensa. Helsingin Suunnistajien Olli Ojanaho jäi puolitoista minuuttia ja muut selvästi enemmän 15,8 kilometrin radalla.

– Välillä piti suunnistaa tarkemmin ja välillä sai juosta kovaa. Lähdin nauttimaan, ja sitä kautta pystyin vetämään aika rennosti. Eilisen perusteella tiesin että jos ei tee virhettä, vauhti riittää hyvin, Kirmula kertoi Suunnistusliiton tiedotteessa.

Hyvää kilpailukautta jatkava Kirmula on säilyttänyt hyvin MM-vauhtinsa, sillä päivän suoritukseen mahtui myös yksi paha virhe ja toinen huono rastivälin toteutus.

Naisten 11,2 kilometrin kisassa erot kärjessä jäivät pienemmiksi. Toiseksi suunnistanut Tampereen Pyrinnön Lotta Karhola jäi tasan minuutin Rantaselle. Kolmas oli Porin Rastikarhujen Mira Kaskinen.

– Olen tyytyväinen päivän suoritukseen. Metsässä ajattelin että tämä on niin hauskaa, että ihan sama mikä sijoitus on. On nautinnollista suunnistaa tuollaisessa metsässä ja hyvällä kartalla. Kartta kun on priima, se tekee suunnistustyöstä helppoa, Rantanen kertoo.

Vielä aamulla Rantanen arpoi, olisiko flunssa iskemässä, mutta päivän lopputulos kumosi epäilyt. Rantanen antoi kehuja myös ratamestarityölle.

– Mukavaa rytmitystä. Ratamestari halusi alussa ottaa voimia pois ja sitten vedettiin vähän tiukempia rastivälejä ja lopussa oli enemmän vauhdikasta pätkää.

Neljänneksi, vain kolmen sekunnin päähän pronssimitalista sijoittui Pargas IF:n Amy Nymalm. MS Parman Maija Sianoja oli seitsemäs.

Miesten matkalla seitsemänneksi suunnisti Pargas IF:ää edustava jäähdyttelijä Fredric Portin.