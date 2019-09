Uudenkaupungin Korihait solmi kolme pelaajasopimusta

Uudenkaupungin Korihait on solminut pelaajasopimuksen laituri-takamies Vesa Heinosen kanssa. Lisäksi kauden kokoonpano vahvistuu FoKoPo:n Johan Kotavuolla ja Aku Haikosella, jotka pelaavat joukkueessa rinnakkaislisenssillä.

Heinonen on ehtinyt ansaita kannuksia Korisliigassa sekä kasvattiseuransa Namika Lahden että KTP:n riveissä. Kaudella 2012–13 hänet palkittiin liigan kehittyneimpänä pelaajana. Haipaitaan Heinonen siirtyy Saksan Pro B -liigaa pelaavasta Dresden Titansin joukkueesta.

– Vesa tuo kaivattua kokemusta nuoreen joukkueeseemme. Hän on hyvin monipuolinen pelaaja, joka pystyy ottamaan vastuuta useilla pelipaikoilla, mikä on ehdottomasti yksi hänen vahvuuksistaan. Hän lukee peliä hyvin ja on heittämisen lisäksi erittäin vahvoilla ajotilanteissa,

Korihaiden päävalmentaja Jordi Juste kommentoi.

Forssan Koripoikien 1A-divisioonajoukkueen Johan Kotavuo ja Aku Haikonen liittyvät osaksi Korihaiden joukkuetta rinnakkaislisenssin avulla.

Pelaajien sopimukset ovat yhden kauden mittaisia.