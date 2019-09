Söderberg ei kilpaile tällä kaudella, selkävaiva romutti toiveet heittää MM-kisoissa

Kesäkuussa tullut selkävaiva murensi moukarinheittäjä David Söderbergin toiveet kilpailla yleisurheilun MM-kisoissa Dohassa. MM-kisojen tulosrajan rikkomiseen olisi aikaa vielä perjantaihin asti, mutta Söderberg vahvisti maanantaina, ettei kilpaile tänä kesänä.

– Pystyn heittämään, mutta moukari tippuu maahan aivan liian aikaisin. Kun tavoite on heittää arvokisoissa pistesijoista, ei ole kenenkään etu mennä heittämään sinne huonosti. Olen senkin kokenut ja ne eivät ole olleet kivoja matkoja, Söderberg sanoo SUL:n tiedotteessa.

– Toivon mukaan joku Suomen nuoremmista heittäjistä saa vielä puolitoista metriä lisää tulokseen ja pääsee MM-kisoihin.

Söderbergin, 40, näkymä 27. syyskuuta Dohassa alkavien MM-kisojen suhteen oli kirkas vielä talven harjoituskauden jälkeen, mutta synkkeni, kun selkä kramppasi ja kipeytyi kesäkuussa.

– Se kipeytyi samalla tavalla kuin toissa kesänä ennen Lontoon MM-kisoja. Kaikki teho- ja heittoharjoittelu jäi noin kymmenen päivän ajaksi. Pääsin sitten treenaamaan, mutta kroppa ei reagoinut siihen kuten kaksi vuotta sitten, Söderberg kertoo.

– Ennen Lontoon MM-kisoja sain kropan toimimaan, mutta kun on tullut kaksi vuotta ikää lisää, palautuminen kestää näköjään pidempään. Olen yrittänyt kaikin konstein. Pistin vielä viikko sitten treeneissä niin sanotusti turbon päälle, mutta se ei auttanut.

Söderbergille MM-kesän kilpailuiden väliin jääminen on iso pettymys. Uran jatkoa hän miettii syksyn ja talven mittaan.

– Uran jatkosta teen päätöksiä vuosi kerrallaan kuten tähän asti. Pidän nyt lyhyen syysloman ja jatkan treenaamista. Katsotaan syksyn ja talven aikana mitä uran suhteen teen, Söderberg sanoo.

Söderberg on heittänyt arvokisoissa kahdeksan parhaan joukkoon kahdesti EM-kilpailuissa ja kerran MM- ja olympiakisoissa. Oma ennätys on 78,83. Kalevan kisoista on koossa hulppeat 15 mitalia.