Emil Ruusuvuori kohtaa Andy Murrayn kukistajan Mallorcan finaalissa

Suomen Emil Ruusuvuoren erinomainen tennisvire jatkuu. 20-vuotias Ruusuvuori selviytyi lauantai-iltana Mallorcan Challenger-turnauksen loppuotteluun.

Ruusuvuori kukisti välierässä Espanjan Alejandro Davidovich Fokinan selvin numeroin 7–5, 6–2.

Sunnuntaina loppuottelussa Ruusuvuori kohtaa Italian kokeneen Matteo Violan, joka aiemmin turnauksessa kukisti paluuta kentille loukkaantumisensa jälkeen tekevän Andy Murrayn.

Ruusuvuorelle turnaus on ollut erinomainen. Hän on maailmanlistalla sijalla 208, ja turnauksessa hän on kukistanut kolme selvästi korkeammalle rankattua pelaajaa. Espanjan Davidovichin sijoitus maailmanlistalla on 126. Ruusuvuori ei ole menettänyt turnauksessa vielä erääkään.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Finaalissa vastaan tuleva Italian Viola on kokenut, 32-vuotias pelaaja, joka parhaimmillaan urallaan on ollut sijalla 118. Tällä hetkellä hän on vasta 240:s. Ruusuvuori ja Viola eivät ole aiemmin kohdanneet.

Ruusuvuori nousee menestyksensä myötä ensi kertaa urallaan 200:n joukkoon sijojen 170–180 paikkeille finaalin tuloksesta riippuen.