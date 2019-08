Joonas Jussila

Turkulainen vapaaottelija Makwan Amirkani kamppailee UFC:ssa seuraavan kerran 3. marraskuuta. Edellisen vastustajansa britti Chris Fisgoldin kuristusotteella kesäkuussa Tukholmassa kukistanut Amirkhani pääsee ottelemaan maailman kenties tunnetuimpaan urheilupyhättöön, New Yorkin Madison Square Gardeniin.

– Mieletön juttu, kun olet haaveillut pienestä pojasta lähtien jostain, ja nyt se toteutuu, Amirkhani kertoi vedonlyöntiyhtiö Betsafen tiedotteessa.

Amirkhanin seuraava vastustaja on jo tiedossa, mutta hänen nimeään ei vielä kerrota julkisuuteen. Vastaan astelee joka tapauksessa kovatasoinen ottelija, sillä hän on eliittipromootion höyhensarjan rankingissa 15 parhaan joukossa.

– Tämä on loistava askel uralleni. Minun ei tarvitse tietää ketään, mutta kaikkien pitää tietää kuka olen, sillä olen valmis, Amirkhani veistelee tiedotteessa.

Suomen menestynein UFC-ottelija on tahkonnut eliittipromootiossa kuusi ottelua, joista viisi on päättynyt hänen edukseen. Hän on otellut edellisen kerran kahdesti vuodessa UFC:ssa vuonna 2015.

– Nyt hiotaan mies timanttikuntoon, ja eletään niin kuin ammattilaisurheilija. Motivaatiosta ei pitäisi olla puutetta. En usko että ottelupaikka mua hirveästi hetkauttaa.