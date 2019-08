Hallitseva mestari Serbia vakuutti – "Ollakseen kärkijoukkue Suomikin tarvitsee tähtipelaajan tai parikin"

Suomen naisten lentopallomaajoukkueen EM-avauksen vastustaja Serbia osoitti sen, miksi joukkue on hallitseva maailman- ja Euroopan mestari. Serbia löi Ankarassa historiankirjoihin lukemat 0–3 (17–25, 15–25, 17–25).

Serbia aiheutti Suomelle suuria vaikeuksia sen hyökkäyspelissä ja virhemäärä kasvoi suureksi.

Suomen ykköspeluri oli libero Roosa Koskelo, joka poimi upeita puolustuksia läpi illan. Paras pistenainen oli hakkuri Piia Korhonen 14/+4.

Suomen avaus oli Kaisa Alanko, Piia Korhonen, Suvi Kokkonen, Saara Esko, Roosa Laakkonen, Michaela Madsen, Roosa Koskelo. Saara Eskolle lisättiin arvoluetteloon ainakin epävirallisesti myös kisahistorian iäkkäimmän debytantin titteli 39-vuoden iässä.

30 vuoden odotus sai melkoisen huipennuksen, kun Piia Korhosen kahden torjunnan myötä Suomi otti ottelun neljä ensimmäistä pistettä. Vähitellen Serbia kuitenkin sai osa-alueitaan kuntoon ja ei edes Suomen kova puolustuspelaaminen riittänyt erän tasaisena pitämiseksi. 11 pistettä omilla hyökkäyksillään Serbialle oli liikaa. Erä hallitseville mestareille 17-25.

Toisessa erässä Serbia otti ns. kuskinpaikan heti aluksi ja piti sen aikalailla läpi erän. Erän merkittävin tapahtuma oli Suomen kannalta todella ikävä Emmi Riikilän nilkan loukkaantuminen. Suomen hyökkäysprosentti oli toisessa lähes identtinen Serbian kanssa (39-40), mutta virheiden määrässä ero oli jälleen suuri: 8-1.

Kolmas erä noudatti hyvinkin toisen käsikirjoitusta, mutta loppuerässä Suomi oli jälleen terävimmillään.

– Pelin alkuun lähdimme juuri niin kuin tällaisen pelin alkuun pitää lähteäkin, kuvia kumartelematta omilla jutuilla. Pelin keskiosan Serbia vei sitten niin puhtaasti, kuin tuollaisella materiaalilla pitääkin viedä. Myös loppuumme olin tyytyväinen, sanoi päävalmentaja Tapio Kangasniemi Lentopalloliiton tiedotteessa.

– Vastaanotossa olimme tänään Serbiaa parempia ja se antoi tiettyjä avaimia hyökkäyspelissä. He ovat kuitenkin tottuneet pelaamaan kovia hyökkäyksiä vastaan ja eivät he tänäänkään hetkahtaneet. Hyvä puolustus ja voimakas jatkohyökkäys loi heille taas uusia tilaisuuksia.

– Loukkaantumiset ovat tietysti aina isoja miinuksia. Hiukan aloimme myös varomaan meidän hyökkäystä pelin edetessä. Uskalsimme kyllä lyödäkin, mutta aloimme antaa liian helppoja palloja heille. Roos Koskelo oli liberopelissä todella hyvä ja hyviä elementtejä oli myös Roosa Laakkosella.

Suomen toinen kisavastustaja naisten EM-lopputurnauksessa on lauantaina lohkon isäntämaa Turkki, joka avasi oman kisaurakkansa perjantain myöhäisottelussa Kreikkaa vastaan. Turkki on Euroopan rankingissa sijalla viisi ja FIVB:n maailmanrankigissakin sijalla 12. Viime vuoden MM-kisoissa Giovanni Guidettin valmentama joukkue oli yhdeksäs ja EM-kisoista 2017 sillä on puolustettavanaan pronssit.

Kesän Nations Leaguessa Turkki selviytyi komeasti välieriin asti. Välieränsä se hävisi Brasilialle 0-3 ja pronssipelin isäntämaa Kiinalle 1-3. Kuun alun olympiakarsinnoissa Turkki hävisi ratkaisuottelun jälleen isäntämaana toimineelle Kiinalle 0-3 voitettuaan sitä ennen Saksan 3-1 ja Tshekin 3-0. Näin Turkki karsii vielä tammikuussa Tokion olympiapaikasta Euroopan olympiakarsintaturnauksessa.

Suomi on kohdannut Turkin kaikkiaan 18 kertaa voittaen peleistä viisi. Viimeksi maat kohtasivat Izmirissä ja Mogilevissa EM-karsinnoissa 2014, jolloin Turkki vei voitot 3-1 ja 3-0. EM-kisoissa maat ovat kohdanneet 1989 kahteen otteeseen: Hampurissa (1-3) ja viikkoa myöhemmin Sindelfingenissä (1-3). Turkissa kohtaamisia on kaikkiaan viisi ja niissä kaikissa kotijoukkue on ollut parempi. Viimeksi Suomi on voittanut Turkin 2001 Brnossa pelatussa Spring Cupin ottelussa.

Turkin joukkueen mielenkiintoisimmaksi pelaajaksi on noussut 2000-syntynyt laitapelaaja Ebrar Karakurt, jota on nähty hakkurin tontin lisäksi pelaavan myös yleispelaajana. Todella tulisieluinen Karakurt valittiin kesän Nations Leaguen lopputurnauksen parhaaksi hakkuriksi.

Eda Erdem Dündar puolestaan on kuulunut maan runkopelaajiin jo vuodesta 2005 lähtien ja kokenut keskipelaaja tunnetaan myös erittäin pahoista aloitussyötöistä. Selkävaivoistaan toipunut Erdem palkittiin Nations Leaguen parhaana keskipelaajana. Muita avainpelaajia ovat passari Cansu Özbay ja Kübra Akman. Kaikkiaan valmentajana neljien viime EM-kisojen mitalistilla Guidettilla (2011 hopea Saksa, 2013 hopea Saksa, 2015 hopea Hollanti ja 2017 pronssia Turkki) on käytössä todella tasokas materiaali.

Onko nuori Karakurt jo näissä EM-kisoissa supertähti? Häntä myös VakifBankin seurajoukkueessa valmentava Guidetti ei ainakaan liian isoja paineita hänelle aseta.

– Hän on liian nuori, aivan liian nuori. Hänellä on valtavasti opittavaa. Hän voi pelata huikean hyvin tai erittäin huonosti. En tiedä edes, mitä paikkaa hän pelaa. Toki laitahyökkääjänä, Guidetti virnisteli.

Turkin päävalmentaja Giovanni Guidetti antoi torstaina hyvinkin rehellisen kommentin kisojen toisesta vastustajasta Suomesta.

– Ollakseni rehellinen, en ole ”opiskellut” Suomen joukkuetta niin hyvin kuin muita lohkon joukkueita. Uskon kuitenkin, että Suomi voi olla erinomainen joukkue, koska sen tahtotaso on korkea ja pelaa hienolla energialla. Lisäksi Suomi on totta kai todella innokas joukkue, koska on nyt ensimmäistä kertaa pitkään aikaan mukana tällä tasolla.

Mitä sitten kokenut valmentaja antaisi Suomelle ohjeeksi?

– En minä voi mitään ohjeita antaa, kun en ole joukkueeseen vielä tutustunut. Ja minun työni on ohjeistaa omaa joukkuettani. Ollakseen kärkijoukkue Suomikin tarvitsee tähtipelaajan tai parikin. En vielä ole nähnyt sellaista pelaajaa. Ehkä sellainen jo löytyy, mutta en ole vielä nähnyt.