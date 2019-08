Iiro Vasalle avausvoitto ammattipeleissä

Turkulaista ÅLK:ta edustava tennispelaaja Iiro Vasa saavutti ensimmäisen otteluvoittonsa aikuisten ammattitasolla. 17-vuotias Vasa kukisti keskiviikkona Helsingin ITF-turnauksen avauskierroksella ruotsalaisen Jonathan Stenbergin lähes kahden ja puolin tunnin taiston jälkeen 4–6, 6–3, 6–4.

– Aluksi oli vähän vaikeaa, mutta sitten pääsin peliin mukaan ja alkoi tuntua hyvältä. Tosi hyvältä tuntuu voittaa ammattilaiskisassa – en edes tajunnut, että voitolla saan ATP-pisteen, Vasa kommentoi Tennisliiton tiedotteessa.

Iiro Vasan peli on ollut viime ajat hyvässä kuosissa. Vasta viime viikolla hän voitti Hangon kansainvälisen junioriturnauksen.

Vasa sai Helsingin turnaukseen järjestäjien myöntämän villin kortin. Stenberg selviytyi pääsarjaan karsinnan kautta.

Iiron isoveli Eero Vasa sen sijaan koki tappion. Turnauksessa kuudenneksi sijoitettu Argentiinan Juan Manuel Cerundolo oli parempi luvuin 6–4, 6–1.

Suomalaispelaajista avauskierroksen selvittivät voitokkaasti Iiro Vasan lisäksi turnauksen kakkossijoitettu Patrik Niklas-Salminen sekä villin kortin saanut Roni Hietarinta. Kumpikin kukisti suomalaisvastustajansa.

Vasa saa vastaansa toisella kierroksella virolaisen kokeneen Vladimir Ivanovin. Niklas-Salminen kohtaa Espanjan Alex Marti Pujolrasin, ja Hietarinta saa vastaansa Cerundolon.

Helsingin turnaus on alinta ammattitasoa, jossa palkintorahaa jaetaan yhteensä 15 000 dollaria. Turnauksen ykköseksi on sijoitettu Ranskan Corentin Denolly, joka on maailmanlistan 308:s.