Banks nimesi EM-kisoihin valmistautuvan ryhmän

Suomen lentopallomaajoukkueen päävalmentaja Joel Banks on nimennyt 16 pelaajan ryhmän, joka aloittaa torstaina Kuortaneella valmistautumisen 12.–29. syyskuuta Slovenian Ljublanassa pelattaviin EM-kisoihin.

Olympiakarsinnoissa pelanneesta joukkueesta sivuun jää hakkuri Joonas Jokela. Yleispelaaja Antti Siltala, passari Akseli Lankinen ja libero Niklas Breilin sen sijaan palaavat maajoukkueryhmään.

Suomi valmistautuu EM-kisoihin pelaamalla viisi harjoitusmaaottelua. Elokuun lopussa joukkue pelaa Suomessa kolmesti Viroa vastaan. Syyskuun alussa joukkue matkaa Pohjois-Italian Cavaleseen, jossa se kohtaa kahdesti niin ikään EM-kilpailuihin valmistautuvan Italian.

– Valitsin 16 pelaajaa Kuortaneen leirille huolellisen harkinnan jälkeen. Me harjoittelemme usean päivän ajan, pelaamme kolme kertaa Viroa vastaan ja sen jälkeen supistan joukkueen 14 pelaajaan, Banks kertoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Meidän tavoitteemme on saavuttaa se rytmi ja joukkuehenki, joka meillä oli olympiakarsinnoissa, sekä valmistautua fyysisesti ja psyykkisesti EM-kisoihin. 16 pelaajan ryhmä mahdollistaa joukkueen pääsyn nopeasti hyvään työtahtiin ja saamaan paljon toistoja harjoituksissa sekä tottua pelaamaan keskenään.

Banks näkee Italian ja Viron olevan sopivia vastustajia EM-kisoihin valmistautuvalle Suomelle.

– Viro on vahva joukkue, jossa on monta kokenutta pelaajaa. He pelasivat vahvasti Kultaisessa liigassa. Viro on hyvä vastustaja meille, kun valmistaudumme EM-kisoihin.

– Italia on yksi maailman huippujoukkueista. Mahdollisuus pelata heitä vastaan on meille hieno haaste ennen EM-kisoja, koska he ovat yksi huipputason joukkueista Euroopassa. Meidän pelaajillemme on todella tärkeää kohdata niin kovaa syöttävä ja hyökkäävä joukkue juuri ennen EM-kisojen alkua.