Kolme TPS:n naista Salon salibandymaaotteluihin

Fakta

Suomen joukkue

Maalivahdit: Tiltu Siltanen SB-Pro ja Noora Vuorela TPS.

Kenttäpelaajat: Tuulia Aho Koove, Johanna Homi Koovee, Suvi Hämäläinen Pirkkalan Pirkat, Meri-Helmi Höynälä SB-Pro, Mia Karjalainen Pixbo Wallenstam (SWE), Oona Kauppi IKSU (SWE), Veera Kauppi IKSU (SWE), My Kippilä KAIS Mora IF (SWE), Inka Lampinen PSS, Sofia Leino TPS, Laura Manninen Pixbo Wallenstam (SWE), Sanni Nieminen Classic, Milla Nordlund TPS, Sara Piispa UH BEO (SUI), Alisa Pöllänen Classic, Milja-Maria Saarikoski Erä-Viikingit, Jenna Saario KAIS Mora IF (SWE), Trine Sällström, Erä-Viikingit, Linda Törnqvist PSS, Mia Vallenius Koovee.