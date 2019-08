Ratsastuksen EM-kilpailut alkoivat maanantaina Rotterdamissa kouluratsastuksen grand prix -joukkuekilpailulla. Suomalaisratsukoista ensimmäisenä radalle pääsivät Mikaela Soratie ja 10-vuotias Dacor. Senioreiden EM-kilpailujen ensikertalaiset saivat suorituksestaan tuloksen 64,456%.

– Kaiken kaikkiaan tämä on ollut upea kokemus ja on hienoa edustaa Suomea näissä kilpailuissa. Tämä on meille ensimmäinen kausi gp-tasolla ja paljon enemmän kuin osasin haaveilla. Urheilijana toki harmittaa, että emme pystyneet kauden parhaimpaan suoritukseen, Soratie summaa päivän suoritustaan Ratsastajainliiton tiedotteessa.

Toisena suomalaisratsukkona EM-radalla nähtiin Mikaela Fabricius-Bjerre – Skovlunds Gamin. Tuloksen 67,702% saanut Fabricius-Bjerre oli tyytyväinen hevoseen ja ratsastukseensa, mutta kritisoi tuomarointia.

– Suoritus oli hyvä ja olen tyytyväinen kokonaisuuteen. Hevonen ehti jännittyä, kun siirryimme verryttelyalueelta radalle. Paransimme kuitenkin varovaisen alun jälkeen. Hevonen on noussut vasta muutama kuukausi sitten ykköshevosekseni, eikä kovinkaan moni tuomari ole nähnyt sitä. Sain yhdeltä tuomarilta yli 70 prosenttia ja toiselta alle 66 prosenttia.

Suomen joukkueen yhteistulos 67.702 oikeuttaa ensimmäisen päivän jälkeen sijaan 14. Joukkuekilpailun ylivoimaisessa johdossa on Saksa (80.233), toisena Iso-Britannia (76.351) ja kolmantena Ruotsi (75.466).

Molemmat ratsastajat kehuvat Suomen joukkueen yhteishenkeä.

– Kannustamme tietenkin kaikki toisiamme. Tunnelma kisapaikalla on todella hyvä. Tapahtuma on valtava ja täällä näkee upeaa ratsastusta.

Joukkuekilpailu jatkuu tiistaina. Suomen joukkueesta kilpailuvuoron saavat Terhi Stegars – Thai Pee (klo 9.50) ja Henri Ruoste – Rossetti (klo 13).

Joukkuekilpailussa on jaossa EM-mitaleiden lisäksi kolme joukkuepaikkaa Tokion olympialaisiin. Lisäksi joukkuekilpailun 30 parasta ratsukkoa jatkavat torstaina ratsastettavaan Grand Prix Specialiin.