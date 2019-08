Simon on islanninhevosista parhaimpia – MM-pronssia Berliinistä

Katie Sundin Brumpton ja Símon frá Efri-Raudalaek kisasivat upeasti islanninhevosten MM-kisojen finaalipäivänä. Parivaljakko nappasi MM-pronssia.

– Aivan mieletöntä. Aivan huikeaa saada toinen MM-mitali ennen kuin on edes täyttänyt 30, Katie Sundin Brumpton iloitsi.

Sundin Brumptonin oli alun perin tarkoitus ottaa näihin MM-kilpailuihin Smári, jolla vuonna 2015 tuli MM-pronssi, mutta Smári loukkasi jalkaansa ennen kilpailuja. Katie lähti siis taistoon nimetyllä varahevosella Símonilla, joka on myös ollut kovassa iskussa tällä kaudella.

– Tiesin Símonin olevan todella hyvä kombinaatiohevonen, mutta tiesin myös tason olevan erittäin kova näissä MM-kisoissa, joten tämä menestys tuntuu nyt kyllä erityisen hienolta. Meidän yhteiset suunnitelmat ovat vielä hieman auki, mutta kotiin se ainakin minun kanssa vielä tulee, kertoo Katie hymyissä suin.

Vaikka islanninhevoskilpailuissa palkitaan jokainen luokka erikseen, palkinnot jaetaan myös parhaista kokonaistuloksista kilpailuiden aikana. Näitä kutsutaan kombinaatiotuloksiksi.

Viisikäynnin kombinaatiossa lasketaan yhteen kahden ovaaliradan sekä yhden passiluokan pisteet. Näin saadaan yleinen paremmuusjärjestys kilpailuissa ratsastaneista viisikäyntihevosista.

Katien tasaiset tulokset jokaisessa luokassa tekivät hänestä kilpailuiden kolmanneksi kovimman viisikäyntiratsastajan, ja se palkittiin siis MM-pronssilla.

Gerda-Eerika Viinasen ja Svalan uljasta menoa.

Aamulla ratsastetussa kovatasoisessa töltti T2-luokan finaalissa Veera Sirén ja Jarl frá Mið-Fossum jäivät harmittavasti 0,04 pistettä pronssista. Ratsukko sai kokonaispisteet 7,75.

– Kaksi ensimmäistä osiota onnistuivat hyvin, vaikka ensimmäisestä osiosta olisimme mielestäni ansainneet hieman avokätisemmin pisteitä. Vapain ohjin -osio ratsastettiin meille vaikeampaan suuntaan, joten pisteet eivät ihan yltäneet siihen mihin ne voivat nousta helpompaan suuntaan ratsastettaessa. Kokonaisuudessaan teimme kuitenkin hyvän ja eheän suorituksen. Pitää olla tyytyväinen, taakse jäi kuitenkin maailman huippuratsastajia, kertoi Sirén.

Vuonna 2002 syntynyt Jarl on hyvässä kunnossa ikäisekseen. Sirén kutsuu Jarlia parhaaksi ystäväkseen ja sanoo, että niin kauan kuin se pysyy iloisena ja terveenä, hän voi jatkaa sillä kilpailemista.

– Sehän tässä hauskaa onkin, että vaikka se vanhenee, se vain tuntuu paranevan ja edelleen nauttivan päästessään isoille areenoille. Se on aivan uskomaton atleetti vielä tässä iässä. Suunta meillä on vain ylöspäin, tuntuu että meillä on vielä paljon annettavaa. Tunnemme tässä vaiheessa toisemme jo läpikotaisin ja vahvuudeksi meille on kehittynyt erinomainen suoritusvarmuus, toteaa Veera lopuksi.

Picasa Jarl on Veera Sirénin paras kaveri.

Nopeuteen perustuvassa 100 metrin P2-luokassa, jota myös speedpassiksi kutsutaan, suomalaisia oli jälleen mukana neljä.

Gerda-Eerika Viinanen sijoittui hienosti nuorten neljänneksi Svala frá Minni-Borgilla ajalla 8,16. Nuorten kahdeksannelle sijalle nousi Marleena Mönkäre Svarta-Skotta frá Halalla ajalla 8,25 sekuntia ja yhdeksännelle sijalle Nelly Loukiala Trú frá Skáneyllä ajalla 8,44 sekuntia.

– Speedpassi meni todella hyvin, vaikkakin parannettavaa jäi vielä hieman muutaman lähdöissä olleen virheen takia. Svala on ollut energinen oma itsensä ja tänään se todella halusi juosta. Tamman vahvuus on se, että se on hyvä jokaisessa passilajissa ja sillä voi pärjätä kaikissa passiluokissa yhtälailla. Svala ja minut tullaan jatkossakin näkemään passiradalla, mikään ei tule muuttumaan ensi vuotta ajatellen, kertoo Viinanen suunnitelmistaan Svalan kanssa.