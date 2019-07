Hassin perhe elää yleisurheilulle – isä kouluttautui valmentajaksi poikiensa vuoksi

Tapio Neva

Oriveteläisen Jaakko Hassin vuosimallin 2006 Toyotan mittariin on kertynyt vuosien varrella yli 400 000 ajokilometriä. Arviolta puolet ajomatkoista on liittynyt urheiluun.

Perjantaina auton nokka osoittaa kohti Lappeenrantaa ja kyytiin pakkautuu Hassin urheiluperheen ydinjoukko: kymmenottelun hallitseva Suomen mestari Juuso Hassi, Juuson valmentaja ja itsekin SM-tasolla urheileva puolimaileri Lauri Hassi sekä veljesten valmentajaisä Jaakko Hassi.

Lappeenrannassa järjestetään viikonloppuna yleisurheilun Kalevan kisat.

Maantiellä Hassit voi tunnistaa katolle pakatuista 5–6 seipäästä.

– Juuri seipäät ovat yksi syy, miksi ajokilometrejä kertyy niin paljon. Jos pojat ovat lähteneet esimerkiksi ulkomaille leirille, niin olen aina vienyt heidät Helsinki-Vantaalle. Seipäiden kanssa on hankala liikkua julkisilla, Jaakko toteaa.

Jukka Ritola Juuso Hassin (kesk.) takapiruina veli Lauri ja isä Jaakko.

Jaakko Hassilla ei ole itsellään mainittavampaa urheilutaustaa, mutta Riitta-tyttären keihäänheittoharrastuksen myötä hän ohjautui aikoinaan mukaan Oriveden Ponnistuksen yleisurheilutoimintaan. Riitan päälajiksi valikoitui lopulta lentopallo. Yleisurheilu vei kuitenkin isän mennessään.

– Kun pojat olivat 13- ja 11-vuotiaita, he uhkasivat jäädä ilman valmentajaa. Silloin päätin aloittaa kouluttautumisen valmentajaksi. Sillä tiellä ollaan edelleen.

Helpompiakin vapaa-ajanviettotapoja löytyy. Kymmenotteluvalmentajan pitää olla melkoinen monitaituri.

– Liiton koulutukset olivat hyviä, mutta parasta oppia sain, kun Juuso pääsi 15-vuotiaana mukaan ikäluokkansa maajoukkueleiritykseen. Niillä leireillä valmentajakin oppi paljon ja sain lisäksi luotua tärkeitä kontakteja.

– Pienen paikkakunnan urheilijalle tuollaiset leirit ovat kullanarvoisia. Orivedeltä ei löydy erikoisosaamista kaikkiin kymmeneen lajiin.

Vuosien varrella Juuso Hassi on saanut lajiteknistä valmennusapua muun muassa Kimmo Kinnuselta (keihäs), Timo Kuusistolta (seiväs), Vesa Rantaselta (korkeus) ja Antti Haapakoskelta (pika-aidat).

Päävastuun Juuson valmennuksesta on kantanut jo vuosia isoveli Lauri. Hän opiskelee valmennusta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

– Suunnittelen Juuson valmentautumisen kokonaisuuden sekä vastaan itse juoksu- ja voimaharjoituksista.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Paljon tarvitaan lajikohtaista apua silti muiltakin, etenkin rimalajeissa (korkeus, seiväs). Valmentaminen on Suomessa enimmäkseen talkootyötä, mutta hyvähenkisessä porukassa tietoa on aina ollut saatavilla, Lauri Hassi kiittelee.

Jukka Ritola Aikuisten arvokilpailudebyytti on jäänyt Juuso Hassille toistaiseksi haaveeksi.

Juuso Hassi on voittanut kymmenottelun Suomen mestaruuden kolme kertaa peräkkäin. Hän on edustanut Suomea nuorten arvokilpailuissa ja saavuttanut hopeaa universiadeissa. Aikuisten arvokilpailudebyytti on kuitenkin jäänyt toistaiseksi haaveeksi.

Vuoden 2020 EM-kisojen tulosraja on 7 850. Hassin ennätys on 7 734 vuodelta 2016.

Mitä se vaatii, että Juuso Hassi nähdään aikuisten arvokilpailuissa?

– Lajitekniikoiden kautta se viimeinen tulosparannus on tehtävä. Seipäässä ja korkeudessa on eniten kehittymisen varaa. Juoksuradalla ja heittolajeissa pärjään yli 8 000 pisteen ottelijoille.

– Tietenkin se vaatii myös ehjän sarjan. 2–3 omaa lajiennätystä ja tasaisen hyvää suorittamista kaikissa muissa lajeissa. Siihen en ole viime aikoina pystynyt, Juuso Hassi miettii.

Kymmenottelu on niin vaativa laji, että mahdollisuuksia EM-rajan rikkomiseen ei ole monta.

– Satasen juoksija voi kilpailla vaikka joka toinen päivä, mutta kymmenottelijat tekevät tyypillisesti 2–4 täyttä sarjaa vuodessa, Lauri Hassi muistuttaa.

Kalevan kisoissa nähdään neljä Oriveden Ponnistuksen urheilijaa: Juuso Hassi kymmenottelussa, Lauri Hassi 800 metrillä sekä Kaisa Kymäläinen ja vasta 15-vuotias Oona Viljanen kuulantyönnössä.

Jaakko Hassi on Kymäläisen ja Viljasen henkilökohtainen valmentaja ja edelleen mukana myös poikiensa taustajoukoissa.

Mitkä ovat kvartetin tavoitteet?

– Suomen mestaruus, Juuso linjaa.

– Finaalipaikka, Lauri sanoo.

– Kaisa on työntänyt tänä kesänä ennätyksensä 16,15. Jos hän työntää Lappeenrannassa yli 16 metriä, niin pitää olla tyytyväinen. Sen pitäisi riittää hopeaan, mestaruuskaan ei ole mahdottomuus. Oona on vielä niin nuori, että jo Kalevan kisoihin pääsy on hieno saavutus, Jaakko pohtii.

Sekä Kymäläiseltä että Viljaselta löytyy vahva lentopallotausta OrPon riveissä. Kymäläinen on entinen ja Viljanen nykyinen liigapelaaja.