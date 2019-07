Huntington ennätyshypyllä ottelun kärkeen Gävlessä, Tervo ja Väänänen finaaliin, Kemppinen välieriin

Maria Huntington ylitti korkeushypyssä ennätyksensä 185 ja johtaa yleisurheilun alle 23-vuotiaiden EM-kisojen seitsenottelua kahden lajin jälkeen 2035 pisteellä. Huntington paransi korkeushypyn ennätystään kolme senttiä mentyään 185 kolmannellaan. Hän teki myös hyviä yrityksiä korkeudesta 188.

Ottelun avanneessa 100 metrin aidoissa Huntington juoksi toiseksi ajalla 13,89. Huntingtonin erä, jossa hän oli toinen, juostiin koleahkossa säässä 2,6 metriä sekunnissa puhkuneeseen vastatuuleen.

Erän voitti Ranskan Solene Ndama ajalla 13,38, jolla heltisi myös lajivoitto.

Huntington sijoittui toiseksi myös korkeushypyssä, jonka voitti Ruotsin Bianca Salming 188:n ylityksellä. Laji oli iso pettynyt ottelu 100 metrin aidat voittaneelle Ndamalle, joka päätti kilpailun jäätyään ilman tulosta.

Toisena kokonaiskilpailussa on Puolan Adrianna Sulek, jolla on koossa 1971 pistettä. Salming on kolmas pistein 1918. Huntington on hyvässä vauhdissa, vajaat 40 pistettä perässä ennätyssarjaansa.

Moukarinheittäjät Krista Tervo ja Kiira Väänänen heittävät Gävlen EM-finaalissa perjantaina. Karsinnasta Tervo oli viides ja Väänänen seitsemäs tuloksin 63,33 ja 61,54.

– Nyt ei ollut tehoja heitossa, säästin ne finaaliin. Sellaisia varman päälle, rentoja heittoja, Tervo kertaili karsintaa SUL:n tiedotteessa.

Tervon avausheitto meni rikki. Toinen kantoi 62,32. Se olisi riittänyt finaalipaikkaan. Hän päätti kuitenkin heittää kolmannen, joka kantoi 63,33.

– Tuo kolmas oli hyvä verryttely perjantain finaalia varten. Siitä on hyvä jatkaa, Tervo sanoi.

Tervolla on kokemusta 19-vuotiaiden EM- ja MM-kisoista. Toissa vuonna hän oli 22-vuotiaiden EM-kisoissa yhdeksäs. Heittäjän mukaan kokemus on kasvattanut.

– Olen kasvanut urheilijana. Pystyn paremmin lukemaan omia tuntemuksiani. Nyt on sellainen tunne, että on kiva olla täällä ja imeä tätä tunnelma. Pieni jännitys tietysti kuuluu arvokisoihin, Tervo sanoi.

Tervo on tällä kaudella heittänyt SE:n 70,18. Nuorten EM-finaaliin hän lähtee kisatilaston neljänneltä sijalta. Karsinnan voitti venäläinen Sofia Palkina, joka heitti 66,84. Hän on tällä kaudella heittänyt 72,18. Italian Sara Fantini oli karsinnassa toinen 65,45 kantaneella heitolla. Karsintarajan 64 metriä rikkoi neljä heittäjää

– Tärkein tavoite finaalissa on päästä heittämään kaikki kuusi heittoa. Sen jälkeen kaikki on mahdollista, Tervo sanoi.

Kiira Väänänen heitti kolmannellaan 61,54, oli karsintaryhmänsä neljäs. Väänäsen avausheitto kantoi 60,60, toinen epäonnistui, mutta kolmas kirvoitti heittäjän kasvoille helpottuneen hymyn.

– Nyt on hyvä fiilis. Tavoite oli olla karsintaryhmässä neljän joukossa ja varmistaa finaalipaikka. Perjantain finaalissa ei tarvitse jännittää, voi heittää rennosti, Väänänen sanoi.

Karsinnassa Väänäsen paras heitto jäi vajaan metrin omasta ennätyksestä, joka on kesäkuussa Jyväskylässä heitetty 62,46.

– Finaaliin lähden heittämään ennätystä. Nyt tuossa kolmannessa heitossa yritin aika rajusti ja se vähän näkyi siinä, Väänänen tuumi.

Väänänen, 20, on ollut kahdeksan parhaan joukossa 19-vuotiaiden EM- ja MM-kisoissa ja samanlaiset tavoitteet on perjantain finaalissa.

– Tavoite on heittää kaikki kuusi heittoa, eli olla kahdeksan parhaan joukossa, Väänänen sanoi.

Lotta Kemppinen ei ujostellut vastatuulta. Hän juoksi 100 metrin alkuerässään kolmanneksi tuloksella 12,07 ja eteni suoraan välieriin. Vastatuulta oli 2,3 metriä sekunnissa.

– Kun kävin telineisiin siinä tuli varmaan sellainen 5 metriä sekunnissa puhaltanut puuska, mutta tulihan hyvä voimajuoksu, Kemppinen kertaili.

Alkuerien nopein oli Puolan Ewa Swoboda ajalla 11,48. Välierät juostaan myöhemmin tänään.