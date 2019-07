Mikko Korvenkari

Mikäli se Chicago Bullsin päävalmentajasta Jim Boylenista on kiinni on Lauri Markkanen pian yksi koripallon tarunhohtoisen NBA-liigan suurimmista tähdistä. Boylen kertoi Chicago Sun Times -lehden haastattelussa, että hän tekee kaikkensa, jotta Lauri Markkanen sekä toinen nuori Bulls-tähti Zach LaVine pääsevät nauttimaan supertähden statuksesta.

– Se on minun vastuullani ja se on minulle sydämenasia. Me uskomme heihin (Markkaseen ja LaVineen), mutta heidän täytyy itse tarttua kruunuun ja kantaa sitä. Uskon, että he pystyvät siihen, Chicago Bullsin valmentaja Jim Boylen sanoi vertauskuvallisesti kaksikkoon kohdistuvista odotuksista.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Boylen teki selväksi, että Markkanen ja LaVine ovat palapelin keskiössä, kun Bulls rakentaa tulevaisuuden joukkuettaan. Bulls etsii pelaajia, joiden pelityyli tukee kaksikon pelaamista.

– Olemme tehneet pelaajamarkkinoilla sellaisia ratkaisuja, jotka ovat puhdistaneet heidän tietään siihen suuntaan, missä haluamme heidän olevan, Boylen sanoi.

Markkasen tulevaisuus näyttää siis valoisalta. Kaikki merkit viittaavat siihen, että Markkanen tulee tulevaisuudessa tekemään todennäköisesti kaikkien aikojen suurimman joukkuelajien pelaajasopimuksen, mitä Suomen urheiluhistoriassa on nähty. Koripallon NBA-liigan tähtipelaajien palkkojen rinnalla esimerkiksi jääkiekon NHL-pelaajien palkat kalpenevat selvästi.