Turkulainen Dirty River Roller Derby juhlii SM-pronssia

Turkulainen roller derby -joukkue Dirty River Roller Derby voitti lauantaina pronssimitalit lajin SM-sarjassa.

Turku hävisi välieränsä hallitsevaa Suomen mestaria Oulu Roller Derbyä vastaan, mutta voitti pronssiottelussa Kallio Rolling Rainbow'n lukemin 182–88. Edellisen kerran Turku oli mitaleilla vuonna 2015, kun joukkue saavutti hopeaa.

– Tunnelma on tietysti katossa, hehkutti joukkueen kapteeni Eerika Salminen tiedotteessa.

– Olemme tehneet koko kauden valtavasti töitä tämän mitalin eteen, ja nyt kaikki vaiva palkittiin.

Roller derbyn lopputurnaus järjestettiin Vantaan Tikkurilassa osana Suomen olympiakomitean organisoimaa SM-viikkoa.

– Hienoa, että roller derby sai taas olla mukana SM-viikoilla. Yle oli kuvaamassa kultaottelun, joten toivomme lajimme tavoittavan tämän kautta uutta yleisöä, Salminen kertoi.

SM-kultaa pääsi juhlimaan Helsinki Roller Derby, joka löi loppuottelussa mestaruutta puolustaneen Oulun lukemin 180–149.

Roller derby on täyskontaktilaji, jota pelataan quad-rullaluistimet jalassa ovaalilla radalla vastapäivään. Varusteina käytetään rullaluistinten lisäksi kypärää sekä polvi-, kyynär-, ranne- ja hammassuojia.

Radalla on kerrallaan viisi pelaajaa kummastakin joukkueesta, ja pelivälineenä toimii oma keho. Pisteitä tekee joukkueen pisteidentekijä ohittamalla vastapuolen pelaajia. Muiden pelaajien tehtävä on estää vastapuolen pisteidentekijää ja samalla auttaa omaansa. Taklaaminen on sallittua sääntöjen puitteissa.