Mira Potkoselle Euroopan kisojen kultaa luovutusvoiton jälkeen

Nyrkkeilijä Mira Potkonen on voittanut kultaa Euroopan kisoissa Valko-Venäjän Minskissä, Olympiakomitea kertoo kotisivuillaan.

Potkosen ei tarvinnut otella finaalissa, sillä vastustaja, Irlannin Kellie Harrington vetäytyi 60-kiloisten loppuottelusta loukkaantumisen takia.

Niinpä Potkosen tarvitsi käydä vain kumartamassa kehässä.

– Olen tietenkin tyytyväinen, että tavoite täällä täyttyi, mutta suurimmaksi osaksi on pettynyt fiilis tapaan, jolla tämä voitto tuli. Hirveä latinki päällä, ja olen monta kuukautta odottanut, että pääsisin finaaliotteluun. Odotin erityisesti sitä, että vastassa olisi ollut sarjani maailmanmestari. Matto vietiin jalkojen alta, mutta tämä on urheilua. Loukkaantumisia tulee, ja tämä ei ole itsestäni kiinni. Sen kanssa on vain elettävä, Potkonen kuittasi Olympiakomitean uutisessa.

Mitali on Suomen joukkueen toinen. Lauantaina Titta Keinänen otti pronssia karaten yli 68-kiloisissa.

Ensimmäisenä uutisen kertoi Yle.