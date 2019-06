Käsipallomaajoukkue sai nimekkään päävalmentajan Ruotsista

Suomen käsipallomaajoukkueen uusi päävalmentaja on ruotsalainen Ola Lindgren. Käsipalloliitto julkisti tiistaina Lindgrenin 2+2-vuotisen sopimuksen.

55-vuotiaan Lindgrenin meriitit ovat kovat. Hän on valmentanut huippuseuroja Saksassa ja Ruotsissa sekä Ruotsin maajoukkuetta vuosina 2008–2016. Pelaajana hän voitti maailmanmestaruuden kahdesti ja Euroopan mestaruuden neljä kertaa.

– Valmennettuani viimeksi seurajoukkueessa palaan innolla maajoukkuepestin pariin. Suomella on lisäksi mielenkiintoinen joukkue, Lindgren kuvaa tiedotteessa.

Lindgren näkee, miten hän pystyy nostamaan Suomea lähemmäs huippua.

– Meidän on edettävä askel askeleelta, tehtävä lujasti töitä, ja joukkueen on haluttava kehittyä. Valmentajan tehtävä on sitten auttaa pelaajia näissä asioissa. Tarvitaan myös kokemusta ja sen myötä valmiutta pelata kovia otteluita toinen toisensa perään, Lindgren kuvaa.

– Suomalainen sisu on toki minulle tuttu käsite ja toivon, että meillä on sitä paljon, Lindgren toteaa.

Edellinen päävalmentaja Kaj Kekki ilmoitti jo aiemmin jättävänsä tehtävänsä kesäkuussa päättyneiden EM2020-karsintojen jälkeen.

– Päätavoitteena on päästä EM-lopputurnaukseen 2022. Tämä on iso panostus meille – toki miesten maajoukkueelle, mutta uskon että se on iso asia koko suomalaiselle käsipallolle, käsipalloliiton puheenjohtaja Jari Henttonen sanoi.