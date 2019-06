Ventoniemi ja Lahdensuu Korihaihin

Koripallon liigakauteen valmistautuva Uudenkaupungin Korihait on solminut pelaajasopimukset sentteri Henri Ventoniemen ja laituri Elias Lahdensuun kanssa. Molempien sopimukset kattavat kauden 2019–20.

23-vuotias Ventoniemi on Hyvinkään Pontevan kasvatti, joka on pelannut Suomessa 1A-divisioonassa sekä HBA Märskyssä että BC Nokiassa, jossa oli noustamassa joukkuetta Korisliigaan kaudella 2014–15. Neljä vuotta sitten nuori lahjakkuus siirtyi vuodeksi Patrick Henry Community Collegen joukkueeseen ja tämän jälkeen kolmeksi vuodeksi University of West Floridan joukkueeseen.

Viime kaudella Ventoniemi sai West Floridan paidassa vastuuta keskimäärin 29,4 minuuttia ottelua kohden ja viimeisteli tilastokeskiarvoikseen 8,5 pistettä ja 6 levypalloa. Tänä kesänä Ventoniemi on mukana Suomen haastajamaajoukkueessa.

Siirtyminen Yhdysvalloista Suomeen ja Uuteenkaupunkiin ja Jordi Justen valmennukseen tuntuu pelaajasta luontevalta.

– Tavoitteena on koko ajan ollut lähteä yliopiston jälkeen ammattilaisuralle, ja Suomi tuntui hyvältä ja turvalliselta paikalta aloittaa. Tähtäimenä oli päästä hyvän valmentajan alaisuuteen ja saada peliaikaa, ja uskon, että nämä kriteerit täyttyvät Korihaissa, Ventoniemi kertoo seuran tiedotteessa.

20-vuotias, 195-senttinen takamiehenä ja laiturina pelaava Elias Lahdensuu siirtyy haipaitaan 1A-divisioonaa pelaavan Porvoon Tarmon riveistä. Tarmossa Rekolan Urheilijoiden kasvatti on pelannut kaksi viimeistä kautta viimeistellen päättyneellä kaudella 14,2 pistettä ja 5,7 levypalloa ottelua kohden.

Siirtymistä pääsarjatasolle ja Uuteenkaupunkiin Lahdensuu odottaa malttamattomana.

– Tämä on minulle todella hyvä mahdollisuus kehittyä, ja on hienoa päästä Suomen kovimmalle tasolle pelaamaan. Tulen Uuteenkaupunkiin todella innoissani, hän muotoilee.

Joukkueen päävalmentaja Jordi Juste on tyytyväinen saadessaan Ventoniemen ja Lahdensuun joukkueeseensa.

– Suoraan yliopistosta saapuva Henri tarvitsee varmasti hetken totutellakseen pelitapaan, mutta hänellä tulee olemaan tärkeä rooli joukkueessa heti alusta saakka. Hän tuo taitoa ja liikkuvuutta hyökkäykseen ja tulee olemaan myös tärkeä osa puolustuspeliä, Juste arvioi.

Lahdensuulta Juste odottaa näkevänsä ennakkoluulotonta asennetta kentän molemmissa päissä.

– Elias on nuori lahjakkuus, joka on johtanut aiempaa joukkuettaan ansiokkaasti. Toivon näkeväni häneltä samanlaista asennetta ja roolia kentän molemmissa päissä tulevallakin kaudella.