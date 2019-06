Ismo Hämäläinen on valittu Hiihtoliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi

Viimeiset kuusi vuotta Vierumäen Urheiluopiston valmennuskeskuksen johtajana toiminut Ismo Hämäläinen on valittu Suomen hiihtoliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi. Hämäläinen aloittaa toiminnanjohtajana 1.9.2019.

Ismo Hämäläinen on koulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri ja on toiminut urheilussa johtamis-, valmennus-, tutkimus- ja erilaisissa kehitystehtävissä lähes 20 vuoden ajan. Maastohiihtovalmentajana Hämäläinen on työskennellyt sekä Suomen että Saksan maajoukkueissa. Lisäksi tohtori Aki Hintsan Lappidoc -konseptin testaus- ja harjoituskokonaisuus on ollut Hämäläisen kehitysprojektina.

Hiihtoliiton toiminnanjohtajana Hämäläinen lähtee toteuttamaan uudistettua strategiaa käytännön toimenpiteiksi.

– Hiihtoliiton toiminnanjohtajana pääsen viemään SHL:n päivitettyä strategiaa käytännön toiminnaksi yhdessä urheilijoiden, valmentajien, liiton henkilöstön, seurojen, ja keskeisten yhteistyökumppanien kanssa, sanoo Hämäläinen Hiihtoliiton tiedotteessa.

Seuratoiminnan elinvoimaisuuden Hämäläinen näkee olevan tarkasti keskiössä, kun pohditaan lumilajien tulevaisuutta.

– Osaaminen ja olosuhteet ovat ydinasioita peilatessa urheilijan ja valmentajan polkua Hiihtoliiton tulevassa arjessa. Harrastaja- ja lisenssimäärien kasvattaminen ovat myös keskiössä ja kansanterveyden näkökulmasta lumilajit perusliikuntana ja taitoelementtien ylläpitäjänä ovat merkittäviä, miettii Hämäläinen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Hämäläinen uskoo lumilajien vetovoimaan niiden monipuolisuuden ansiosta.

"Osaamisen ja kokonaisvaltaisen urheilukentän näkemyksen" lisäksi toiminnanjohtajan valinnassa painotettiin Hiihtoliiton mukaan "johtamistaitoja, huippu-urheilun tuntemusta, kansainvälistä kokemusta, verkostoja sekä laajan hiihtolajikokonaisuuden hallintaa". Hämäläisen kokemus Vierumäen Olympiavalmennuskeskuksen johtajana vahvisti valintaa, liiton tiedotteessa kerrotaan.

– Ismo ymmärtää urheilua sekä liikunnan ja hyvinvoinnin toimialaa laajasti Vierumäen työkokemuksensa ansiosta. Hän johtaa omalla esimerkillään ja rauhallisella persoonallaan ja uskomme, että monien lajien valmennuskokemus antaa hänelle erinomaiset edellytykset toimia hiihtolajien johtajana Suomessa, kertoo Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi.

Hiihtoliiton toiminnanjohtajan paikka aukesi haettavaksi, kun vuodesta 2012 liittoa johtanut Mika Kulmala jätti tehtävänsä. Toiminnanjohtajan tehtävästä oli kiinnostunut kymmenen hakijaa, joista neljä kutsuttiin haastatteluihin. Työvaliokunta, johon kuului Hiihtoliiton puheenjohtajisto Markku Haapasalmi, Heikki Hämäläinen, Martti Uusitalo ja Lauri Kettunen, haastatteli kandidaatit. Hiihtoliitto kertoo, että valintaa vahvistivat ulkopuolisen asiantuntijatoimiston näkemys Hämäläisestä testien sekä haastattelun pohjalta. Hämäläisen valinta tehtiin yksimielisesti.