Virolaisyleispelaaja Anu Ennok, 27, palaa LP Viestiin neljän vuoden jälkeen. 175-senttinen Ennok pelasi LP Viestissä menestyksekkäästi vuosina 2013–2015 voittaen kaksi SM-kultaa sekä Suomen cupin kullan ja hopean. Tämän jälkeen hän siirtyi kolmeksi kaudeksi Sveitsiin Sm'Aesch Pfeffingenin joukkueeseen, jossa hän saavutti kolme liiga-hopeaa sekä yhden cupin hopean. Viime kauden Ennok edusti Vandoeuvre Nancy Volleyball -joukkuetta Ranskassa.

Viron maajoukkueen vakiokalustoon kuuluva, viisi kertaa Viron parhaaksi naislentopalloilijaksi valittu Ennok on innoissaan paluustaan Suomeen ja LP Viestiin.

– Tuntuu hyvältä olla takaisin Suomessa muutaman vuoden jälkeen. LP Viesti on hyvin organisoitu seura ja siellä on kaikki, mitä pelaaja tarvitsee. Mestaruusliiga on tullut kovemmaksi vuosi vuodelta. Tavoitteenani on voittaa tietenkin mestaruus niin liigassa kuin cupissakin, ja myös pärjätä hyvin Mestareiden liigassa, Ennok sanoi seuran tiedotteessa.

– Hienoa saada Anu takaisin LP Viestiin. Pari vuotta kun oltiin samassa joukkueessa niin yhteistyö toimi erittäin hyvin. Anu on hyvä pelaaja kaikilla osa-alueilla, mutta erityisesti vahva vastaanottaja ja puolustaja. Hän muodostaa hyvän yleispelaajien kokoonpanon Lotta Piesasen, Nette Peitin ja Netta Laaksosen kanssa. Anu on myös hyvä joukkuepelaaja, joka on valmis tekemään kaikkensa joukkueen eteen. Etsimme joukkueeseen vielä hakkuria ja keskipelaajaa, kertoi päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.