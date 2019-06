Amerikkalaisnyrkkeilijä Robert Heleniuksen seuraava vastustaja

Ammattilaisnyrkkeilijä Robert Helenius kohtaa seuraavassa ottelussaan amerikkalaisen Gerald Washingtonin. Raskaan sarjan ottelu käydään 13. heinäkuuta Minneapoliksessa Yhdysvalloissa.

– Olen ollut valmis ottelemaan jo huhtikuusta lähtien. Allekirjoitin sopimuksen ottelusta Adam Kownackia vastaan, mutta en oikein tiedä minkä vuoksi ottelu peruuntui. Nyt saan vastustajakseni Gerald Washington, ja tyrmättyäni ensin hänet on aika tyrmätä Kownacki, Helenius sanoo tiedotteessa.

Heleniuksen suunnitelmissa on yhä otella myös Kownackia vastaan.

– Mutta ensin minun on voitettava tämä matsi. Washington on vahva vastustaja, joten minun on ensin keskityttävä täysillä tähän otteluun, Helenius toteaa.

Washington on ammattilaisurallaan otellut 23 kertaa. Voittoja on kertynyt 19. Hän on Boxrecsin maailman parhaiden nyrkkeilijöiden ranking-listalla sijalla 34.

– Washington on kohdannut useita kovia vastustajia. Hän on nyrkkeillyt tittelimatsin Deontay Wilderia vastaan, ja suoritui ottelusta hyvin siihen asti kunnes Wilder onnistui tyrmäämään hänet, Helenius kertoo vastustajastaan.