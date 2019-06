Partanen maailmanluokan vauhdissa SM-kävelyissä, Ojala tähtää MM-kisojen 20 km:lle

Veli-Matti "Aku" Partanen voitti maantiekävelyn 30 kilometrin Suomen mestaruuden Savonlinnassa loistoajalla 2.07.33. Sitä kovempaa Suomessa on matkan koskaan kävellyt vain Partanen itse. Hän voitti vuosi sitten edellisen Suomen mestaruuden Suomen ennätyksellä 2.07.04, jolla hän oli kauden päätteeksi maailmantilaston ykkönen.

SM-kilpailu käveltiin Savonlinnan keskustan tuntumassa hellesäässä, jota alkumatkasta viilensi kevyt sadekuuro. Partanen karkasi heti alusta omaan vauhtinsa ja vei voiton ylivoimaisesti. Urjalan Urheilijoiden Aleksi Ojala oli toinen ajalla 2.14.14.

– Ilman kosteus oli pahempi kuin helle. Ihan eivät voimat nyt riittäneet Suomen ennätyksen tekoon. Vielä kahdeksan kilometriä ennen maalia luulin, että pystyn kiristämään SE:n, mutta aivan loppuun asti rypistys ei riittänyt, Partanen sanoi SUL:n tiedotteessa.

Partanen aloitti kilpailun erittäin kovaa, mutta pudotti sitten vauhtia valmentajansa Valentin Konosen ohjeiden mukaan.

– Kaksi ensimmäistä kilometriä menivät vähän liian kovaa, mutta Vallu huusi, että ota vähän iisimmin. Niistä kilometreistä ei jäänyt "happoja" jalkoihin. Viime vuoden SE-kävely oli vaan ihan nappionnistuminen, eikä sellaisia kävellä joka kerta, Partanen totesi.

Partanen on jo valittu Dohan MM-kilpailujen 50 kilometrille. Savonlinnan kilpailu oli yksi kova harjoitus matkalla kohti kauden päätavoitetta ja kertoi, että kaikki on syksyä ajatellen aikataulussa.

– Kävelen 30-50 kilometriä kovaa kerran viikossa. Tämä oli yksi harjoitus. Kilpailussa toki saa itsestään paljon enemmän irti kuin harjoituksissa. Syksyn 50 kilometriä ajatellen treenit ovat menneet hyvin, Partanen sanoi.

Aleksi Ojala on hylännyt ajatuksen yrittää rikkoa 50 kilometrin MM-raja tällä kaudella. Hänen ajatuksissaan välkkyy 20 kilometrin MM-rajan alittaminen Leedsissä kuluvan kuun lopussa. Ojalan ennätys on 1.23.16, kun MM-raja on 1.22.30.

– Tähän kisaan asti jatkoin samanlaista harjoittelua, kuin teen 50 kilometrille. Nyt tästä eteenpäin aletaan hakea vauhteja 20 kilometriä varten, Ojala sanoi.

Savonlinnan SM-kilpailua Ojala kuvaili "ihan mukavaksi lenkiksi".

– Pidin sellaista tasaisen hyvää vauhtia, Ojala tuumi.

Espoon Tapioiden Hele Haapaniemi voitti naisten 20 kilometriä ajalla 1.40.00, joka jää hänen aiemmin tänä vuonna tekemästään ennätyksestä 44 sekuntia.

– Hyvä kävely. Ennätystä en lähtenyt edes yrittämään. Pelkäsin hellettä, mutta kisaa edeltävä jäähdytys onnistui hyvin, Haapaniemi sanoi.

Lappeenrannan Urheilu-Miesten Tiia Kuikka oli 20 kilometrillä toinen ajalla 1.42.50. Se kertoi, että hiljattain Alytusissa, Latviassa kävellyn 50 kilometrin kilpailun rasitukset tuntuivat kropassa vielä. Kuikka alitti Latviassa Dohan MM-rajan Suomen ennätyksellä 4.29.25.

– Minun kisa loppui käytännössä kolmen kilometrin jälkeen. Vielä verryttelyssä tuntui hyvältä, mutta Alytusin jälkeen vire on ollut välillä ok ja välillä huono, eli se on vaihdellut. Nyt tuntui, että olisin kestänyt hyvin 50 kilometrin matkavauhtia, mutta kovempaa en, Kuikka sanoi.

Lapuan Virkiän Anniina Kivimäki ja Heta Veikkola olivat nuorten sarjojen kärkinimiä. Kivimäki, 20, voitti 22-vuotiaiden 20 kilometriä ennätyksellään 1.46.14. Samalla hän alitti jo toistamiseen tänä vuonna ikäluokkansa EM-rajan 1.47.00.

Kivimäen edellinen ennätys oli keväällä Tshekin Podebradyssä kävelty 1.46.49. Nyt hänelle jäi sellainen tunne, että parempaakin olisi edellytyksiä.

– Kävely tuntui helpolta koko matkan. Olin suunnitellut, että otan viis ensimmäistä kilometriä vähän rauhallisemmin, mutta jäin siihen vauhtiin, kunnes lopussa vähän kiristin. Uskon, että Ruotsissa on varaa parempaan. Sen verran helpolta nyt tuntui, Kivimäki viittasi Gävlessä heinäkuussa käytäviin 22-vuotiaiden EM-kilpailuihin.

Veikkola, 16, voitti 17-vuotiaiden tyttöjen 10 kilometrin kilpailun ennätyksellään 53.42, vaikka kisa oli kaikkea muuta kuin helppo. 17-vuotiaiden poikien kisan vei Naantalin Löylyn Jerry Jokinen ajalla 48.23.

– 52 minuutin aika oli tavoitteena, mutta en pystynyt pitämään vauhtia vatsakramppien takia. Ne alkoivat siinä 7 kilometrin jälkeen. Tuntui, että voimia olisi ollut kävellä kovempaa, Veikkola sanoi.

Espoon Tapioiden Jaakko Määttänen voitti 22-vuotiaiden miesten 20 kilometriä ajalla 1.36.10. Seurakaveri Joni Hava oli toinen ajalla 1.38.29.

– Ei alkuunkaan sitä mitä läksin tavoittelemaan, Määttänen harmitteli.

Pyhäselän Urheilijoiden Peppi Ahponen voitti 19-vuotiaiden naisten 10 kilometriä ajalla 54.43 ja Savonlinnan Riennon Lauri Tossavainen 19-vuotiaiden miesten 20 kilometriä ajalla 1.49.58.