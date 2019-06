Lietolaiset juhlivat kolminkertaista maailmanmestariaan torstaina – Kaapo Kakko saapuu entiselle koululleen

Liedon kunta järjestää huomenna torstaina juhlat kolminkertaiselle jääkiekon maailmanmestari Kaapo Kakolle. Juhlat pidetään Liedon asemalla Pahkamäen koulun kentällä kello 17 alkaen.

– Pahkamäen koulu tosiaan on Kaapon entinen alakoulu, Liedon kunnanjohtaja Esko Poikela kertoo.

Yläkoulun Kaapo Kakko kävi Ilmaristen yhtenäiskoulussa.

Torstainen mestaruusjuhla on avoin kaikille ja kiekkotähti on itsekin saapumassa paikalle. Juhlaan kuuluu suunniteltua ohjelmaa.

– Vielä en malta paljastaa mitä kaikkea on luvassa. Jää sitten yllätykseksi huomiselle, kunnanjohtaja vinkkaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Lietolaiset odottavat innokkaina ikioman maailmanmestarinsa saapumista juhlaan. Kakkoa juhlitaan myös Turussa ensi viikon keskiviikkona, kun TPS ja Turun kaupunki järjestävät Kulta-Kaapon illan Gatorade Centerissä.

– Kyllä se Kaapo lietolainen on, vaikka turkulaiset hänet kovasti omakseen mieltävätkin. Hän on niin suosittu kaveri, ettei yllätä esimerkiksi Turun haluavan käyttää häntä markkinoinnissaan. Pelaahan hän turkulaisessa joukkueessa ja hänellä on vahvat juuret molemmissa kaupungeissa, Esko Poikela toteaa.