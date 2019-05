F1-legenda Niki Lauda on kuollut

Hannu Toivonen, Reuters

Kolminkertainen F1-maailmanmestari Niki Lauda on kuollut. Lauda kuoli maanantaina 70 vuoden iässä rauhallisesti perheensä läheisyydessä kotikaupungissaan Wienissä.

Lauda voitti uransa aikana kolme maailmanmestaruutta vuosina 1975, 1977 ja 1984. Hän kilpaili F1:ssä vuosina 1971–1979 ja 1982–1985. Uransa aikana hän ajoi muun muassa Ferrarilla ja McLarenilla.

Laudalle tehtiin vuonna 2018 vaativa keuhkojensiirto-operaatio, josta hän toipui.

Urallaan Lauda osallistui 171 F1-osakilpailuun. Voittoja hänelle kertyi 25 ja palkintopallisijoja 54.

– Hänen ainutlaatuiset saavutuksensa urheilijana ja yrittäjänä ovat ja pysyvät unohtumattomina. Hänen väsymätön innostuneisuutensa, suoraviivaisuutensa ja rohkeutensa jäävät roolimalliksi ja merkiksi meille kaikille, Laudan perheen tiedotteessa sanottiin BBC:n mukaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Uransa jälkeen Lauda työskenteli muun muassa yrittäjänä ilmailualalla.

Vuonna 1976 Lauda oli hyvin lähellä kuolemaa Nürburgringin osakilpailussa. Hän joutui vakavaan onnettomuuteen ja paloi pahasti. Lauda selvisi onnettomuudesta ja palasi kilparadoille vastoin kaikkia odotuksia jo kuusi viikkoa myöhemmin Italian GP:ssä.

Uransa jälkeen Lauda on ollut aktiivisesti mukana F1:ssä erilaisissa rooleissa. Hän toimi muun muassa Ferrari-tallin neuvonantajana, Jaguarin tallipäällikkönä ja Mercedeksen asiantuntijana.

Monet F1-piireistä ovat ehtineet jo muistella Laudaa ja hänen menestyksekästä uraansa. F1-maailmanmestari Jenson Button sanoi the Guardianin mukaan, että "legenda on poissa", ja McLaren-tallin mukaan Lauda on ikuisesti heidän sydämissään ja historiassa.