Viime lokakuussa otetussa arkistokuvassa tamperelainen Minetit Fire tekee viimeistelyharjoituksiaan ennen EM-kisoja. Minettien valmentaja Titta Heikkilä joutui marraskuussa kohun keskelle, kun Urheilulehti julkaisi kirjoituksen, jonka mukaan menestysvalmentaja on nöyryyttänyt ja alistanut valmennettaviaan. Voimisteluliitto ilmoitti ennen joulua aloittavansa tapauksen selvitykset. Viime viikkoina Suomessa on käyty paljon keskustelua siitä, mitä on hyvä valmentajuus.