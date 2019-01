Suomalaiset tarkkoja Swedish Cup-kisassa

Matti Erkkilä

Eteläisen Ruotsin Sävsjö on kerännyt yli 500 ampujaa perinteiseen tammikuun kilpailuun. Lajeina ovat ilmakivääri ja -pistooli. Suosion takeena on se, että samalla reissulla voi osallistua kolmeen eri kilpailuun. Suomesta osallistujia on kaksi bussillista ja isäksi monet matkasivat henkilöautoilla.

20-vuotiaiden poikien ilmakiväärissä Esbo Skytteföreningin Christian Friman lukeutui suosikkeihin aikaisemman menestykksensä perusteella - Sävsjössäkin. Melko hyvin hän onnistuikin sijoittuen kuudenneksi. Seurakaveri, nopeasti kehittynyt Luukas Koota jäi finaalin kahdeksanneksi.

Varsinainen yllättäjä oli Isonkyrön Metsästys- ja Ampumaseuran Ella Hakala. Hän oli N20-sarjan naisten ilmapistoolissa karsintakilpailussa ylivoimainen SE-tuloksella 563. Finaalikin sujui hyvin ja 15-vuotias lupaus sijoitui kolmanneksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

20-vuotiaiden tyttöjen ilmakiväärissä suomalaisten odotukset olivat kovat. Hyvin he menestyivätkin, sillä Myllykosken Ampujien 16-vuotias Viivi Kemppi oli kolmas ja Urheilukoulussa palveleva Kyrkslätts Skytteföreningin Jenna Kuisma neljäs. Parempi sijoitus olisi vaatinu heiltä omaa ennätystä. Torstaina se ei onnistunut. Karsintakilpailussa he ampuivat saman tuloksen 622,4 pistettä!

Miesten ilmakiväärin finaaliin selviytyivät Ampumaurheiluliiton Vuoden ampujaksi valittu Haminan Ampumaseuran Aleksi Leppä ja Kankaanpään Ampumaurheilijain Juho Kurki.