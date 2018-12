SUEK selvittää Heikkilän toimintaa

urheiluvalmennus Voimisteluliiton puheenjohtaja Kaisa Vikkula kertoi voimistelun seuratoimijoille syyskokouksessa marraskuussa, että Voimisteluliitto pyytää ulkopuolisen tahon selvittämään tamperelaisen valmentajan Titta Heikkilän valmennusmetodeja. Ulkopuoliseksi tahoksi on valikoitunut SUEK. Tämän lisäksi Voimisteluliitto on tilannut Taloustutkimukselta laajan kilpavoimistelun valmennuskulttuuriselvityksen, joka on jo käynnistetty. Kyselyn tuloksista kerrotaan alkuvuodesta.

Mediassa on keskusteltu voimistelun valmennuskulttuurista ja valmennusmetodien asiallisuudesta. SUEK selvittää ovatko Heikkilä, työnantajaseurat (Tampereen Voimistelijat ja Tampereen Sisu) sekä Voimisteluliitto toimineet Voimisteluliiton eettisten ohjeisen ja sääntöjen mukaisesti.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Selvitys tehdään, jotta saamme tiedon siitä mitä on tapahtunut. Voimistelussa on nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja haluamme tällä kantaa vastuuta ja rauhoittaa tilanteen Minettien ympärillä, toteaa Vikkula.

Titta Heikkilä on toiminut maajoukkueeseen valittujen seurajoukkueiden valmentajana vuodesta 2011 ja Heikkilän työnantajaseura Tampereen Voimistelijat on saanut Voimisteluliitolta palkkatukea vuosina 2016–2017. Heikkilä toimii nykyisin Tampereen Sisun valmentajana.

SUEK tekee selvityksen tammikuussa ja raportoi siitä Vikkulalle.