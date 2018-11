Suomi selvittää olympia- ja paralympiakisojen järjestämisen edellytykset

Suomessa ryhdytään selvittämään olympialaisten ja paralympialaisten järjestämisen edellytyksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksen Suomen olympiakomitealle selvityksen toteuttamiseksi.

– Selvitys luo tietopohjan, jonka varassa olympia- ja paralympiakisojen hakemisen mahdollisuutta voitaisiin arvioida tulevaisuudessa, urheiluministeri Sampo Terho toteaa Olympiakomitean tiedotteessa.

Suomessa on säännöllisin väliajoin käyty keskustelua olympialaisten ja paralympialaisten hakemisen mahdollisuudesta ja järjestämisen edellytyksistä. Tutkimuksiin ja selvityksiin perustuva tietopohja on ollut vähäinen, jolloin keskustelu on perustunut pitkälti mielikuviin ja olettamuksiin.

– Selvityksen myötä voidaan käydä faktaperusteista keskustelua siitä, voisiko Suomessa tai useamman maan kanssa yhteistyössä järjestää olympialaisia tulevaisuudessa, Terho sanoo.

Suomi haki vuoden 2006 talviolympiakisoja. Suunnitelman mukaan isäntäkaupunkeja olisivat olleet hakijat olivat Helsinki ja Lahti, ja alppilajit ja kelkkailut olisi järjestetty Lillehammerissa Norjassa. Vuoden 2006 talvikisat myönnettiin kuitenkin Italian Torinolle.

Viime vuosikymmeninä olympiakisat ovat paisuneet mammuttimaisiksi tapahtumiksi. Kansainvälisen olympiakomitean, lajiliittojen ja kansallisten olympiakomiteoiden yhteistyössä valmistelema Agenda 2020 muutti merkittävästi vaatimuksia olympialaisten hakemiseksi ja järjestämiseksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tulevaisuudessa korostuvat kustannustehokkuus, ekologisuus, eettisesti kestävä arvopohja ja läpinäkyvä järjestelyprosessi hakemuksesta olympiatulen sammumiseen saakka. Tarkoituksena on, että kisat sovitetaan isäntäkaupungin mahdollisuuksiin, ei päinvastoin.

– Jotta olympialaisten uskottavuus ja kunnioitettavuus säilyvät, tulevaisuuden olympialaiset tulisi järjestää entistä kestävämmin ja kustannustehokkaammin. Tässä Suomella turvallisena maana on paljon vahvuuksia, joten siksi asia on hyvä selvittää, sanoo Terho.

Selvityksessä tarkastellaan Suomen tilannetta kansainvälisen olympiakomitean ja paralympiakomitean uudistetun prosessin näkökulmasta. Lisäksi kartoitetaan mahdollisia järjestäjäkaupunkeja ja mahdollisesti tarvittavia kumppanimaita. Myös hakemisen ja järjestämisen kustannuksia arvioidaan karkealla tasolla. Tähän arviointiin kuuluvat myös KOK:lta ja IPC:lta saatavien järjestämistukien suuruus.

Selvityksen on määrä valmistua alkuvuodesta 2019.

– Suomella on tunnustettu asema ja yli satavuotinen merkityksekäs historia kansainvälisessä olympialiikkeessä. Huippu-urheilu synnyttää tunteita ja yhteisiä elämyksiä. Haluamme selvittää, voisimmeko järjestää Suomen näköiset ja kokoiset kisat uusilla vaatimuksilla. Ne olisivat luonnollisesti koko Suomen yhteinen asia, Suomen olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoo.