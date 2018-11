Teemu Rannikko nousi Korisliigan kaikkien aikojen syöttötilaston ykköseksi

Harri Ahola

Vilppaan Teemu Rannikko teki historiaa tiistain ottelussa Kauhajokea vastaan. 38-vuotias takamies keräsi voitto-ottelussa neljä koriin johtanutta syöttöä, mikä nosti hänet koripallon pääsarjan kaikkien aikojen syöttötilaston kärkeen.

Kymmenessä kaudessa ja 278 ottelussa Rannikko on nyt kerännyt 1938 syöttöä. Se on yksi enemmän kuin tähän mennessä kärkipaikkaa pitäneellä Damon Williamsilla.

Kovin kaukana ei ole tilastojen kolmonenkaan, sillä Bojan Sarcevicin lukema on myös kunnioitusta herättävä 1874. Kauhajoen pelin sielu otti itse asiassa tiistain kamppailussa Rannikkoa hieman kiinni, sillä Sarcevic keräsi ottelussa seitsemän syöttöä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Rannikon saavutuksen arvoa lisää se, että hän on ehtinyt pelaamaan urallaan peräti 13 kautta ulkomailla. Keskimäärin Rannikko on kerännyt lähes seitsemän syöttöä per peli ja parhaassa ottelussaan huimat 19.

Ennätyksestä kertoi basket.fi-sivusto.