Salibandylegenda Mika Kohonen lähtee jo 11. kerran MM-kisoihin

Tapio Neva

Salibandymaajoukkueen päävalmentaja Petteri Nykky julkisti tiistaina Suomen joukkueen joulukuussa Prahassa pelattaviin MM-kisoihin. Joukkueeseen valittiin 20 pelaajaa, joista puolet edustaa tamperelaista Classicia.

Pelaajalistasta löytyy myös 41-vuotiaan Mika Kohosen nimi. Hän on edustanut Suomea kaikissa MM-kisoissa viimeisen 20 vuoden aikana. MM-kisat pelataan joka toinen vuosi, joten nyt on edessä turnaus numero yksitoista.

Salibandyn MM-kilpailut järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1996, eli vain kerran turnaus on järjestetty ilman Kohosta.

– Nykyään pitää tehdä triplamäärä töitä verrattuna vuoteen 1998, kun debytoin MM-tasolla. Lihashuollot, lepo, oikein treenaaminen, ravinto – kaikkeen pitää kiinnittää enemmän huomiota. Se on pakko, sillä kelloa vastaan on mahdoton kilpailla, Kohonen totesi.

Tuleva MM-turnaus jää Kohosen viimeiseksi, ainakin pelaajana. Hän on ilmoittanut lopettavansa kuluvan kauden jälkeen.

– Enköhän tavalla tai toisella jatka lajin parissa pelaajauran jälkeenkin. Jotain keskusteluja olen käynyt Ruotsin liiton sekä entisen seurani Storvretan kanssa.

Eikö Suomen liitto ole ollut kiinnostunut palveluksistasi?

– Vielä ei ole sieltä kuulunut mitään. Ehkä se johtuu siitä, että perheeni ja kotini on Ruotsissa. Sinne on tarkoitus asettua tämän kauden jälkeen.

Kohonen edustaa nykyään kasvattajaseuraansa, jyväskyläläistä Happeeta, mutta suurimman osan pelaajaurastaan hän on pelannut Ruotsissa. Kohonen myöntää, että Ruotsissa liigan taso on hieman kovempi kuin Suomessa.

– Jos rehellisiä ollaan, niin kyllähän se niin on. Suomessa on muutama kova joukkue, mutta länsinaapurissa taso on laajempi.

Suomen MM-joukkueessa ei ole yhtään pelaajaa maailman kovimmasta salibandyliigasta. Mitä siitä pitäisi ajatella?

– Meillehän se on hyvä tilanne, kun kaikki parhaat pelaavat kotimaassa. Se johtuu varmaan siitä, että korvaukset eivät Ruotsissakaan ole erityisen kovat.

MM-joukkueen ainoa ulkomaalaista seuraa edustava pelaaja on Sveitsissä pelaava puolustaja Tatu Väänänen.

Kohonen ja 35-vuotias Väänänen eivät ole puolustuksen ainoat konkarit. MM-joukkueen puolustajien keski-ikä on 32,3 vuotta. Krister Savonen, 24, on puolustuksen ainoa alle 28-vuotias pelaaja.

MM-kisojen ensikertalaisia Suomen joukkueessa on viisi: maalivahti Lassi Toriseva, puolustaja Mikko Leikkanen sekä hyökkääjät Ville Lastikka, Mikko Hautaniemi ja Jussi Piha.

Kotimaan liigassa hurjaa jälkeä tehneen Jari Hankkion nimeä ei kisajoukkueesta löydy. SPV:n tehomies on tehnyt viimeisessä viidessä liigaottelussa yhteensä 22 maalia. Kaikkiaan Hankkio on tehnyt tällä kaudella 29 maalia, millä hän on liigan maalipörssissä ylhäisessä yksinäisyydessään.

– Näytöt on annettu kotimaisilla ja erityisesti kansainvälisillä kentillä. Siltä pohjalta kisajoukkue valittiin. Valmentajana sitä toivoisi, että valinnat olisivat vielä vaikeampia, mutta aika vaikeaa tämä nytkin oli, Petteri Nykky muotoili.

