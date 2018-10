Jari Salonen valittiin Euromeetings-ryhmän hallitukseen

Jari Salonen valittiin yleisurheilun Euromeetings ryhmän hallitukseen Lausannessa Sveitsissä pidetyssä kokouksessa.

Euromeetings on tärkeimpien eurooppalaisten yleisurheilukilpailujen yhteistyöelin. Mukana ovat muiden muassa kaikki eurooppalaiset Timanttiliigan kilpailujen järjestäjät. Salonen on Paavo Nurmi Gamesia järjestävän PN Turku Oy:n toimitusjohtaja. Hallituspaikan ohella Salonen valittiin järjestön talousvastaavaksi.

- Olen mielelläni mukana tällaisessa ryhmässä. Euromeetings on edunvalvontaelin ja kansainvälisten kilpailusarjojen maailma on uudistumassa. Euroopan pitää olla skarppina, että pysytään näissä asioissa kartalla. Kisojen välinen yhteistyö on tässä tärkeää, Salonen sanoo.

- Hallituksessa on kokemusta kansainvälisten kilpailujen järjestämisestä monelta vuosikymmeneltä, joten sikälikin on hienoa päästä mukaan tällaiseen porukkaan.

Lausannessa Euromeeting-organisaation uudeksi puheenjohtajaksi nimettiin Tshekin Ostravassa Golden Spike -kilpailua järjestävä Alfons Juck. Hän on organisaation neljäs puheenjohtaja, ja jatkaa kunnianpuheenjohtajaksi nimetyn ruotsalaisen Rajne Söderbergin työtä.

- Uusi puheenjohtaja Alfons Juck linjasi, että kisojen välisen yhteistyön ja kommunikaation lisääminen ja jäsenmäärän kasvattamisen ovat keskeisiä tavoitteita tällä toimintakaudella, Salonen kertoo.

Euromeetings- ryhmässä on tällä hetkellä on runsaat 30 jäsentä. Juckin ja Salosen ohella ryhmän hallituksessa ovat varapuheenjohtaja Cedric van Branteghem (Belgia), pääsihteeri Jacky Delapierre (Ranska), Johan Engberg (Ruotsi), Spencer Barden (Britannia), Ivana Brkljacic (Kroatia), Hans Kloosterman (Hollanti), Marc Corstjens (Belgia) ja Marc Osenberg (Saksa).