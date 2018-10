Turkulaisseuran kilpapyöräilijä Antti-Jussi Juntunen sopimukseen ranskalaisjoukkueen kanssa

Turun Urheiluliittoa Suomessa edustava kilpapyöräilijä Antti-Jussi Juntunen on tehnyt sopimuksen Ranskan 1. divisioonan joukkueen GSC Blagnac Vélo Sport 31 kanssa.

Vuoden 2018 U23-luokan SM-hopeamitalisti ja Suomea ikäluokan EM-kilpailuissa edustanut Juntunen siirtyy uuteen joukkueeseensa alemman divisioonan Team Remy Meder Hagenausta.

Etelä-Ranskasta, Toulousen kupeesta tuleva joukkue ajaa hyvää kilpailuohjelmaa, jota Juntunen odottaa innoissaan.

– Odotan saavani mahdollisimman paljon kovia startteja tulevalla kaudella. Uskon, että olen ensi vuonna kokonaisuutena paremmalla tasolla kuin aiemmin, ja sitä myötä pystyn ajamaan myös parempia tuloksia. Toivottavasti ehdin ajamaan maajoukkueen kanssa myös mahdollisimman paljon kilpailuja, Juntunen kuvailee suunnitelmiaan Turun Urheiluliiton tiedotteessa.

Guidon Sprinter Club de Blagnac Vélo Sport 31 on vuonna 1897 perustettu perinteikäs pyöräilyseura. Kauden 2018 aikana joukkue saavutti 13 voittoa ja sijoittui Ranskan 1. divisioonan cup-kilpailussa sijalle 18. Viime vuosina joukkueesta on noussut useita ajajia ammattilaistalleihin. Kaudella 2017 Flavien Maurelet voitti Ranskan amatöörimestaruuden GSC Blagnac VS 31 joukkueessa.