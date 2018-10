TPS-maalivahti Lucas Bergström vakuutti Chelsean lahjakkuudestaan – siirtyi nuorisoakatemiaan

TPS-maalivahti Lucas Bergström siirtyy Chelsean nuorisoakatemiaan. Hän liittyi lontoolaisseuran vahvuuteen viime viikon lopulla.

– Pituus ja koko ovat vahvuuksiani ja sitä kautta myös keskitykset ja blokkitorjunnat, mutta fysiikkaa ja koordinaatiota täytyy erityisesti kehittää. Haluan tehdä töitä urani eteen ja kehittyä koko ajan paremmaksi ja paremmaksi maalivahdiksi. On hienoa saada tällainen mahdollisuus ja päästä aivan sinne jalkapallon huippumaailmaan mukaan, 16-vuotias Bergström kertoo seuran tiedotteessa.

TPS-maalivahti on käynyt jo antamassa omat näyttönsä Chelsealle ja hän on vakuuttanut englantilaisseuran omalla lahjakkuudellaan.

Bergström on alunperin paraislaisen PIF:n kasvatteja, mutta on pelannut ja harjoitellut viimeiset pari kautta TPS:ssä. Hän on harjoitellut tällä kaudella myös jo TPS:n edustusjoukkueen mukana sekä kuulunut TPS:n GANT Akatemian pelaajaryhmään.

TPS ja Chelsea ovat jo aikaisemmin neuvotelleet Bergströmin siirron kaikki yksityiskohdat valmiiksi.

– Kyse on erittäin lahjakkaasta maalivahdista, olen tuntenut hänet nyt kolme ja puoli vuotta. Lucas on nykyaikainen maalivahti, eli hyvä avaamaan peliä ja hyvä yksi vastaan yksi -tilanteissa. Hän on samalla erittäin kokonaisvaltainen maalivahti, TPS:n maalivahtivalmentaja Eemeli Reponen tiivistää.

Turkulaisseuran edustusjoukkueen päävalmentaja Mika Laurikainen muistuttaa, että kyseessä on vielä nuori pelaaja.

– Hän on silti pärjännyt hyvin myös meidän mukana. Lucaksella on luonnonlahjana maalivahdin raamit valmiina ja hän on erittäin kova harjoittelija. Työnteosta hänen tulevaisuutensa ei ole kiinni. Vielä kun tekniset ja taktiset asiat menevät sopivasti eteenpäin, niin hänellä on hieno tulevaisuus edessään, Laurikainen toteaa.

Nuoren pelaajan agentti Sami Salonen kertoo, että Bergströmistä on ollut kiinnostunut useampikin Englannin Valioliigaseura.

– On hieno juttu, että suomalaispelaajilla on vientiä myös maailman suurimpiin seuraorganisaatioihin. Yleensäkin kiinnostus suomalaisia pelaajia kohtaan on noussut, Salonen arvioi.