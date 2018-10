Loimu pelaa torstaina erän pinkeissä paidoissa – Vetriö pitkään sivussa

Raision Loimu pelaa torstaina lentopalloliigapelinsä avauserän pinkeissä pelipaidoissa Roosa nauha -kampanjan hyväksi. Paidat myydään ottelun jälkeen ja tulot lahjoitetaan Roosa nauha -keräykseen.

Syöpäsäätiön keräyksellä tuetaan naisten syöpien tutkimusta sekä syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään. Loimun ottelussa on paikalla myös Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen väkeä keräyslippaiden ja myytävien Roosa nauhojen kanssa.

Avauserän jälkeen Loimu vaihtaa tuttuihin oransseihin pelipaitoihin. Torstain pelissä Loimu isännöi Perungan Poikia Rovaniemeltä. Raisioon rovaniemeläiset saapuvat Loimaalta, jossa he kohtaavat keskiviikkona Hurrikaanin. Loimu on saalistanut kauden kahdessa pelatussa ottelussaan pisteen. PerPo on ennen keskiviikon peliä pisteittä.

Ottelusta on varmuudella sivussa lauantaina Suomen cupin ottelussa nilkkansa loukannut Verneri Vetriö. Vetriö leikataan tänään ja edessä on noin kolmen kuukauden kuntoutusjakso.

Loimun alkukausi on muutenkin ollut loukkaantumisten sävyttämä. Pablo Guzman väänsi nilkkansa Viron harjoitusturnauksessa ja Ossi Rumpunen Loimaalla. Lisäksi ruotsalaisella Viktor Lindbergillä on ollut pieniä murheita jalkansa kanssa. Tämän kolmikon pitäisi kuitenkin olla iskukykyinen torstaina.