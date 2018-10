Antti Leskinen ryhtyy vetämään TuUL:n yleisurheilujaostoa

Turun Urheiluliiton yleisurheilujaoston uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Antti Leskinen. Leskinen on liikuntatieteiden maisteri ja hän on toiminut valmennus- ja aluepäällikkönä niin seura- kuin liittotasollakin.

Turun Urheiluiitossa Leskinen aloittaa työt alkuvuodesta 2019 ja toimii nykyisen toiminnanjohtajan Teijo Raition työparina tämän eläkkeelle lähtöön asti.

– Turun Urheiluliiton reilun vuosisadan mustakeltaiset perinteet tekevät nöyräksi ja samalla motivoivat kehittämään yleisurheilujaoston toimintaa entisestään. Seuran vahvuudet ovat laadukkaassa ja monipuolisessa ohjaus- ja valmennustoiminnassa sekä kilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä, joiden tulee olla seuran toiminnan painopisteinä myös jatkossa. Elinvoimainen seura tarvitsee myös huippu-urheilumenestystä ja vahvaa seurahenkeä, kertoo Leskinen seuran tiedotteessa.

Avoimen haun kautta tehtävään haki toistakymmentä henkilöä.