Maajoukkueen keskitorjuja Tommi Siirilä siirtyy VaLePaan

Lentopalloliigan puolustava mestari VaLePa vahvistuu entisestään. Jo ennalta nimivahvaan sastamalalaisryhmään liittyy maajoukkueen keskitorjuja Tommi Siirilä.

25-vuotias Siirilä on ehtinyt pelata Suomi-paidassa jo yli sata maaottelua. Viime kesänä hän oli Kultaisen Eurooppa liigan ylivoimaisesti paras torjuja 28 torjuntaa 6 pelissä, peräti 1,08 torjuntaa erää kohti.

– VaLePa on perinteinen seura, jossa organisaatio on kunnossa. Harjoittelu- ja peliolosuhteet ovat erinomaiset. Odotan innolla tulevia pelejä Mestaruusliigassa, mutta ennen kaikkea pelaaminen Mestarien liigassa on hieno mahdollisuus. VaLePa on ehdottomasti paras vaihtoehto Suomessa, Siirilä perustelee valintaansa seuran tiedotteessa.

Alajärveltä lähtöisin oleva Siirilä pelasi Kuortaneen valmennuskeskuksen jälkeen ensimmäiset liigapelinsä Kokkolan Tiikereissä. Suomessa Tommi on ehtinyt voittaa kaksi Suomen mestaruutta ja Suomen cupia.

2016 syksyllä hän siirtyi Ranskaan Ajaccioon ja joukkue voitti heti Ranskan Super Cupin mestaruuden. Viime kauden Siirilä pelasi italialaisessa huippuseurassa Sir Volley Perugiassa, joka pelasi keväällä Mestarien liigan finaalissa.

Siirilä on mukana joukkueen ensimmäisessä kotipelissä Oulun Ettaa vastaan ensi sunnuntaina.