"Liialla rokottamisellakin voi olla omat haittansa" – Tyksin palkitun koronakonkarin mukaan aikuisväestö ei tarvitse neljättä piikkiä

JANE ILTANEN

Covid-19 on professori Jarmo Oksin mukaan tarkoittanut immunologian renessanssia. Koronassa oirekuvaa selittävät vahvasti ihmisen omat, yksilölliset puolustusreaktiot, joista osa on epätarkoituksenmukaisia ja yliampuvia. Kuva on otettu simulaatiohuoneessa, jossa Oksikin lääkisläisiä opettaa.