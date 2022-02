Åbo Akademin tuore tutkimus: suomalaisten tyytyväisyys koronatoimiin laskenut

Suomalaisten tyytyväisyys koronatoimia kohtaan on laskenut, selviää Åbo Akademin tekemästä Kansalaismielipide-tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan suomalaisten tyytyväisyys toimiin oli alhaisempi kuin kahdeksan kuukautta sitten.

Samalla mielipiteet koronatoimia kohtaan ovat jakautuneet. Toukokuussa 2021 melkein 50 prosenttia kyselyyn vastanneista olivat sitä mieltä, että Suomessa toteutetut koronatoimet olivat tasapainossa kansanterveyden ja taloudellisten seikkojen suhteen. Tammikuussa 2022 vastaava luku oli 38 prosenttia.

Tämänhetkiset koronatoimet ovat tutkimuksessa enemmistön mielestä joko liian löyhiä (23 prosenttia) tai liian ankaria (34 prosenttia). Vastaajista vähemmistö, 43 prosenttia, on sitä mieltä, että toimenpiteet ovat oikeamittaiset.

tutkimuksen mukaan miehet ovat yleisesti ottaen kriittisempiä kuin naiset ja vanhimmat ikäluokat ovat kaikista myönteisimpiä koronatoimia kohtaan.

Mielipiteet jakautuvat myös ikäluokittain. Vanhemmat ikäluokat näyttävät olevan sitä mieltä, että rajoitukset ovat kohtuullisia, kun taas nuoremmat ikäluokat pitävät rajoituksia liian ankarina.

Tutkimuksen mukaan mielipiteet yksittäisiä tahoja kohtaan ovat muuttuneet jonkin verran kriittisemmiksi toukokuuhun 2021 verrattuna. Parhaan arvosanan saa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, jonka arvioista 78 prosenttia on positiivisia. Suurin muutos on tapahtunut Sosiaali- ja terveysministeriön kohdalla, jonka positiiviset arviot ovat laskeneet 12 prosenttiyksiköllä.

Raportissa käytetty tietoaineisto on tuotettu Kansalaismielipide -tutkimuksen avulla. Kansalaismielipide on verkkopohjainen mielipidetutkimus, jossa on noin 4000 osallistujaa.