Turun Sanomat selvittää muuttuvan ilmaston vaikutuksia maailmaan. Ensimmäinen osa pureutuu Pohjois-Atlantin merivirtojen muutoksiin.

Viime viikolla Suomessa mitattiin vuodenaikaan nähden poikkeuksellisia pakkaslukemia. Esimerkiksi keskiviikkoaamuna Itä-Suomessa elohopea laski yli 35 miinusasteeseen, mutta myös Turussa oltiin roimasti pakkasen puolella.

Tulevaisuudessa tämänkaltaiset poikkeukset saattavat muuttua yhä arkipäiväisemmiksi, sanoo maantieteen professori Jukka Käyhkö Turun yliopistosta.

Ääriolosuhteet voivat vaihdella voimistuvista myrskyistä aina vedenpinnan nousuun. Ilmiöiden taustalla on ilmastonmuutos.

– Vaihtelua on toki aina ollut, mutta kyllähän viime ja tämä talvi osoittavat, että monenlaisia ennätyksiä tehdään koko ajan, sanoo Käyhkö viitaten toisistaan täysin poikkeaviin talviin.

Muutokset herkissä ekosysteemeissä ovat omiaan voimistamaan erilaisia ääriolosuhteita. Tuorein esimerkki huomattavasta muutoksesta on Pohjois-Atlantin merivirtojen kiertoliikkeiden eli termohaliinikierron hidastuminen.

Jane Iltanen Pohjois-Atlantin merivirtojen heikkeneminen on vain yksi monista ilmaston lämpenemisen aiheuttamista muutoksista, joista maantieteen professori Jukka Käyhkö on huolissaan.

Kansainvälinen tutkijaryhmä julkaisi helmikuun loppupuolella tutkimuksen, jonka mukaan virtojen kiertoliikkeet ovat heikoimmillaan yli tuhanteen vuoteen. Suomea lämmittävä Golfvirta on osa näitä kiertoliikkeitä.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että kierto on hidastunut viime vuosikymmeninä, mutta tuoreen tutkimuksen uusi ja aiempaa laajempi aineisto vahvistaa käsitystä ilmiöstä.

Tutkimuksessa muutoksia mallinnettiin muun muassa syvän veden korallien ja pohjan sedimenttikerrostumien avulla. Vanhimmat tutkimusnäytteet ovat jopa 1600 vuotta vanhoja, ja viimeisten vuosikymmenien hidastuminen on tässä aikajaksossa selkeä poikkeus.

Vuosisadan loppuun mennessä kiertoliikkeen arvioidaan heikentyvän noin 34–45 prosentilla, mikäli ilmasto lämpenee nykyistä tahtia. Tämä voisi tarkoittaa, että myös Suomen seutuja lämmittävän Golfvirran voima romahtaa.

Vesa Tapiola Aallot iskeytyivät voimalla Virginia Beachin rantaan vuonna 2012, kun hurrikaani Sandy teki tuhojaan Atlantin valtameren rannoilla. Tulevaisuudessa tämänkaltaisten ääri-ilmiöiden ennustetaan lisääntyvän.

Golfvirta on Euroopalle merkittäviä, sillä se kuljettaa lämmintä pintavettä päiväntasaajalta kohti pohjoista ja leudontaa alueen ilmastoa.

– Nythän meillä täällä Fennoskandiassa on huomattavasti lämpimämpi ilmasto kuin esimerkiksi samoilla leveysasteilla Siperiassa tai Pohjois-Kanadassa.

Golfvirran kuljettama vesi virtaa aina Jäämerelle saakka, missä se viilentyy. Kylmä vesi on lämmintä vettä tiheämpää ja painuu pohjaan. Siellä se palaa pohjavirtauksena takaisin päiväntasaajalle.

Vuosituhansia toimineen Golfvirran tulevaisuutta kuitenkin uhkaa yksi asia: ilmastonmuutos.

– Pohjoiset alueet ovat lämmenneet jo niin paljon, ettei vesi enää jäähdy yhtä tehokkaasti ja vajoa pohjavirtaukseksi.

Lisäksi ilmaston lämpeneminen sulattaa Grönlannin mannerjäätikköä. Sulavasta jäätiköstä vapautuu suolatonta, kevyttä vettä. Tämä heikentää veden painumista pohjaan entisestään.

Käyhkö on huolissaan merivirtojen kiertoliikkeiden tulevaisuudesta myös Jäämeren vähäisemmän jäätymisen seurauksena.

Jäätyminen on kierron kannalta olennaista, koska myös se muodostaa suolaista, raskasta vettä. Meriveden kiteytyessä jääksi osa suolasta puristuu ulos syntyvästä jäästä, ja jään alle muodostuu painava suolaisen veden kerros, joka vajoaa pohjaan.

Jane Iltanen Ääri-ilmiöiden lisääntyminen on varautumisen kannalta hankalaa, sanoo maantieteen professori Jukka Käyhkö. Tulevaisuuden talvet saattavat olla totutusti kylmiä tai nykyistä lämpimämpiä ja vetisiä. Siten kummatkin vaihtoehdot tulisi ottaa huomioon esimerkiksi talojen rakentamisessa.

Käyhkö sanoo, ettei kiertoliikkeiden hidastumiselle ole löydetty mitään luonnollista syytä.

– Kyllä savuava ase on tässä aika ilmiselvä. Kiertoliikkeen heikkeneminen on seurausta ilmaston lämpenemisestä, ja ilmaston lämpeneminen on seurausta ihmisen toiminnasta.

Golfvirran heikkeneminen ja viilentyvä sää saattavat tosin olla ase taistossa ilmaston lämpenemistä vastaan.

– Voi olla, että ilmiö hidastaisi lämpenemistä juuri täällä Pohjois-Euroopassa, vahvistaa Käyhkö.

Ajatukseen ei kuitenkaan kannata tukeutua liikaa, sillä tässä kohtaa on hyvä muistaa ilmastojärjestelmän monimutkaiset kytkennät. Atlantin merivirtojen kierto vaikuttaa säähän ja ilmastoon eri puolilla maapalloa, ja kytkentöjen vaikutuksia tunnetaan heikosti. Siksi vaikutukset voivat yllättää myös Suomessa.

Käyhkö pelkääkin pahoin, että joudumme tulevaisuudessa varautumaan yhä yllättävämpiin sääolosuhteisiin ja lisääntyviin ääri-ilmiöihin.

– Se näkyy esimerkiksi siinä, että Suomi alkaa jakautua pohjoisen talvi-Suomeen ja lumettomaan etelään.