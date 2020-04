Kirkko ei spekuloi

Tosiaan Kiinan Wuhan väitetään olevan aluetta, jossa sijaitsee kaksikin virulogian tutkimuslaitosta? Puhutaan lepakkotutkimuksista ja siitäkin, että vasta-aineita olisi jo Kiinassa? Kaikenlaiset jutut saavat tilaa median hehkutuksessa.

Kirkko ei sitävastoin hiiskahdakaan asiasta, vaikka sillä olisi nyt tuhannen taalan paikka. Kaikki me vanhemmat ihmset muistamme kuinka meitä nuoruudessamme peloteltiin "synnin palkalla", "helvetin tulella" ja "rankaisuksilla kolmanteen ja neljänteen polveen". Näistä kauhuskenaarioista kirkko on onneksi päässyt. Tosin jos ajatellaan ilmaston lämpenemistä niin saattaahan se olla sitä helvetin tulta ja vedenpaisumustakin? Liittyykö se meidän synteihimme on synnin suhteellisuutta. Jos ihmisen osuus ilmaston lämpenemisessä on totta niin "syntiähän" ovat kaikki ne teot, jotka aiheuttavat kohonneen lämpötilan ja silloinhan meitä tästä rankaistaan? Syntihän saattaa olla alkperäisessä koostumuksessaan juuri väärät valinnat ja ohjeitten vastainen käytös. Viruksien vitsaushan on suurelta osin väärien valintojen tulosta.

Jonkunhan pitäisi kertoa miten ihmiskunnan tulisi elää, ettei se itse aiheuttaisi omia ongelmiaan.

