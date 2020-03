Koronavirus säilyy pinnoilla

Uusi tutkimus kertoo, että koronavirus pysyy tartuttamiskykyisenä hengissä useita tunteja tai jopa vuorokausia erilaisilla pinnoilla ja aerosoleissa, jotka ovat alle 5 mikrometrin kokoisia pisaroita.

Tämän perusteella ihmiset voisivat saada viruksen ilmasta tai koskettamalla saastuneita esineitä.

Tutkimuksessa jäljiteltiin tilanteita, joissa sairas ihminen yskisi tai koskettaisi esineitä.

Ilmeni, että virusten määrät pinnoilla romahtavat nopeasti, jolloin taudinaiheuttamiskyky vähenee. Esimerkiksi aerosolissa virusten infektiokyky väheni 3 tunnissa viideskymmeneosaan.

Ei tiedetä, millä todennäköisyydellä pintaa koskettava saa tartunnan.

Säilyminen tartuttavana laboratorio-oloissa

< 3 t aerosoli

< 4 t kupari

< 24 t pahvi

< 2–3 vrk muovi, ruostumaton teräs

Lähde: The New England Journal of Medicine 17.3.2020