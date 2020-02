Tuhannet koalat kärventyivät kuoliaiksi – Australian metsäpaloissa menetettiin yli miljardi eläintä

Yli miljardi eläintä on kuollut Australian maastopaloissa. Liekkien uhriksi on jäänyt ainakin parikymmentätuhatta koalaa. Yli sata jo ennestään sukupuuttovaarassa olevaa eläinlajia on nyt merkittävästi palojen heikentämiä. Ilmastonmuutoksen edetessä maastopaloja nähdään rutikuivassa Australiassa yhä useammin.