SpaceIL

Israelilaisten Beresheet-kuulaskeutuja on muodoltaan kuin pyörä pöytä, jolla on neljä jalkaa. Se on noin 1,5 metriä korkea ja painaa 585 kiloa, missä kaksi kolmasosaa on polttoaineen painoa. Tässä taiteilijan näkemys laitteesta Kuun pinnalla.