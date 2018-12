Hedelmät pirskahtelevat kalkkunan kaverina ja joulupuurossa – Lue herkulliset reseptit kansainväliseen joulupöytään

Nanna Rintala, teksti ja kuvat

Joulu on ruokajuhlista jaloin. Vaikka perinteinen joulupöytä on monelle ainoa oikea, jouluna on myös aikaa kokeilla uusia versioita vanhoista herkuista tai laittaa tarjolle jotakin täysin uutta.

Kalkkuna on juhlaan sopiva vaihtoehto kinkulle. Rintafile paistuu meheväksi lempeässä lämpötilassa folioteltan alla. Jouluisessa täytteessä yhdistyvät kuivatut hedelmät ja pähkinät.

Joulun laatikoista pääsee tuunauksen alle tällä kertaa porkkanalaatikko. Unohda tuhti puuroriisi ja vaihda se mantelijauhoon. Itämaisen vivahteen laatikkoon tuo tahinilisäys.

Perinteinen meksikolainen joulusalaatti on ihanasti hedelmäinen ja makea, silti raikas ja rouskuva. Se muistuttaa paljon waldorfinsalaattia ilman selleriä. Meksikolaiseen makuun salaattiin saatetaan lisätä vielä sokeria tai vaahtokarkkeja, täällä Pohjolassa ananas, viinirypäleet ja omena riittävät makeudeksi.

Ruusukaali sopii lämpimäksi lisukkeeksi, jos joulupöydästä löytyy esimerkiksi hirven- tai peuranpaisti. Ruusukaalia ei kannata ylikypsentää, ja maukkaimmat versiot syntyvätkin uunissa tai pannulla paistaen.

Granaattiomena on parhaillaan sesongissa, ja sen rubiininpunaiset kauniit siemenet täydentävät sekä makeita että suolaisia tarjottavia. Ostaessasi granaattiomenoita valitse hiukan kolhiutuneen näköinen yksilö, virheettömän näköisessä ja tasaisen punaisessa siemenet eivät ole vielä parhaimmillaan.

Jos pidät riisipuurosta sekahedelmäkiisselin kanssa, pidät myös melanderinpuurosta. Siihen on helppo käyttää kaapin perukoilla majailevat kuivahedelmä- ja luumupussit. Pilko surutta joukkoon myös jo hiukan nahistuneet omenat ja päärynät.

Kaikki ohjeet ovat kuudelle hengelle.

Kalkkunanrinta aprikoosikastikkeella

2,5 dl erilaisia rouhittuja pähkinöitä (saksan-, pekaani-, pistaasi ja hasselpähkinää)1 dl kuivattuja karpaloita pilkottuna1 dl kuivattuja aprikooseja pilkottuna1 kalkkunanrinta (noin 1,1 kg)½ rkl kuivattua timjamia½ tl suolaa2 rkl valkoviiniä, konjakkia tai kanalientämuutama rosmariininoksa4 dl valkoviiniä tai kanalientä1 dl omenaviinietikkaa2 rkl oliiviöljyäsuolaa, pippuria250 g kuivattuja aprikooseja½ l vettäkalkkunanpaistolientä

Sekoita pähkinät, karpalot ja aprikoosit keskenään. Mausta seos timjamilla, suolalla ja 2 rkl valkoviiniä.

Halkaise kalkkunanrinta niin, että halkaistut puoliskot ovat vielä kiinni toisissaan. Suolaa ja pippuroi kirjan tapaan auki levitetyn rintapalan sisäpinnat ja levitä sille pähkinätäyte. Käännä toinen puoli kanneksi ja paketoi kiinni keittiölangalla. Hiero kalkkunanrintaan pintaan oliiviöljyä, suolaa ja pippuria. Kiinnitä lankojen väliin myös muutama rosmariininoksa.

Laita kalkkunanrinta uunivuokaan yhdessä valkoviinin/kanaliemen ja omenaviinietikan kanssa. Peitä foliolla ja paista noin tunti 180 asteessa, kunnes sisälämpötila on 70 astetta. Valele muutaman kerran liemellä.Anna vetäytyä noin 10 minuuttia folion alla ja leikkaa sitten siivuiksi.Valmista kastike keittämällä aprikoosit vedessä pehmeiksi, siihen menee noin 15 minuuttia. Soseuta ja lisää mukaan kalkkunanpaistolientä saadaksesi kastikkeeseen sopivan koostumuksen.

Porkkanalaatikko ei ole tuunauksesta moksiskaan. Se ottaa lempeästi vastaan myös tahinin. Mantelijauho tuo perinteistä porkkanalaatikkoa keveämmän rakenteen.

Itämaan porkkanalaatikko

400 g porkkanasosetta100 g mantelijauhoa1 rkl siirappia½ tl suolaa½ tl jauhettua maustepippuria¼ tl muskottipähkinää1 rkl tahinia1 rkl maizenaapinnalle mantelilastuja ja voita tai oliiviöljyä

Sekoita kaikki aineet tasaiseksi massaksi.

Paista pienessä vuoassa tai vielä pienemmissä annosvuoissa 175 asteessa noin 40 minuuttia. Lyhennä paistoaikaa puoleen tuntiin, jos käytät annosvuokia.

Ripottele pinnalle mantelilastuja ja voinokareita ja paista vielä 10 minuuttia.

Uusia jouluruokatuttavuuksia etsiessä kannattaa katsastaa myös etnisten keittiöiden herkut. Tämä raikas ja hedelmäinen salaatti, ensalada de navidad, löytyy meksikolaisesta joulupöydästä.

Meksikolainen joulusalaatti

4 Granny Smith -omenaa300 g siemenettömiä viinirypäleitä1 dl rusinoita2 tlk (á 140g) ananaspaloja1 dl saksanpähkinöitäsuolaa ja pippuria1 rkl kondensoitua maitoa1 dl kuohukermaa

Kuori ja kuutioi omenat, halkaise viinirypäleet ja rouhi saksanpähkinöitä hiukan pienemmäksi.Valmista kastike vaahdottamalla kerma ja sekoittamalla siihen kondensoitu maito.Yhdistä kastikkeeseen omenanpalat, rypäleet, rusinat (voit jättää poiskin), valutetut ananaspalat ja saksanpähkinät. Lisää hiukan suolaa ja mustapippuria.

Joulu on sesonkiaikaa myös ruusukaalille ja granaattiomenalle. Lisuke on nopea valmistaa, kaunis ja huikean herkullinen.

Ruusukaalia ja pekonia

400 g ruusukaalia100 g pekonia1 rkl voita1 rkl vaaleaa balsamicoa½ dl granaattiomenan siemeniäsuolaa ja pippuria

Huuhtele ruusukaalit, poista niistä kannat ja halkaise. Paloittele pekoni noin 5 cm pätkiksi ja paista pannulla mukavan rapeiksi, nosta valumaan talouspaperin päälle.Lisää pekoninrasvaan voi ja halkaistut ruusukaalit. Paista kauniin värisiksi keskilämmöllä noin 8 minuuttia.Lisää pekonit takaisin pannulle, lisää balsamico ja anna kiehahtaa ja haihtua lähes kokonaan. Sammuta levy ja lisää mukaan granaattiomenan siemenet. Mausta suolalla ja pippurilla.

Vanhat kuivahedelmä- ja luumupussit tai nahistuneet omenat ja päärynät hyödynnät näppärästi maidottomassa riisipuurossa.

Melanderinpuuro

250 g kuivattuja sekahedelmiä1,2 l vettä1 dl puuroriisiä1 kanelitanko2 rkl perunajauhoja3 rkl sitruunamehua

Pilko sekahedelmät pieniksi paloiksi ja keitä vedessä pehmeiksi noin 15 min. Lisää riisi ja kanelitanko ja anna kiehua hiljakseen puolisen tuntia.Sekoita perunajauho sitruunamehuun. Ota puuro liedeltä ja sekoita perunajauholiemi ohuena nauhana puuroon. Nosta takaisin liedelle ja anna pulpahtaa kerran, älä keitä.Puuro maistuu lämpimänä ja kylmänä maidon kanssa.