Utö ja muu saaristo valmistautuu jo toiseen poikkeuskesään – tunnelmat varovaisen toiveikkaita

Tatu Lertola

Yhteysalus Baldur liikennöi Nauvosta Utöhön. Saari on lintubongareiden suosiossa. Matkailijan on vietettävä yhteysaluksen aikataulujen takia Utössä vähintään yksi yö, sillä paluumatka pitää tehdä toisena päivänä. Täksi kesäksi on suunnitteilla myös maksullinen pikavuoroyhteys, joka lyhentää matka-aikaa Nauvosta Utöhön 1,5 tuntiin.