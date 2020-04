Pian virtuaalimatka korvaa todellisen matkan vaikka Mount Everestille tai Venetsiaan – tekniikka on kehittynyt huimasti ja tullut kaikkien saataville

Näin pääset alkuun

Matkailua kotisohvalta

Virtuaalimatkailun makuun pääsee jo omalla älypuhelimella ja pahvi- tai muovikotelolaseilla, joita saa kaupoista edullisimmillaan 10 euron hintaan.

Näillä varusteilla voi katsoa 360-videoita, joita löytyy esimerkiksi Youtubesta tai suomalaisesta virtualtraveller.com -palvelusta.

Varsinaisista virtuaalitodellisuuslaitteista kotikäyttöön paras on tällä hetkellä Oculus Quest (alkaen noin 400 euroa), joka tarjoaa aidon VR-kokemuksen ilman tietokonetta tai kaapeleita.

Jos taloudesta löytyy esimerkiksi pelaamiseen tarkoitettu tehokas tietokone, kannattaa käyttää sitä.

Koneeseen liitettäviä VR-laseja on useilla merkeillä, muun muassa Valve Index, Oculus Rift S, HTC Vive, HP ja Lenovo. Hinnat lähtevät muutamasta satasesta ylöspäin. Myös Playstationille on saatavana VR-lasit.

Matkailusisältöä VR-laitteille löytyy sekä ilmaiseksi että maksullisena. Kaikki sisällöt eivät ole vielä saatavissa kaikille VR-laitteille, mutta jokaiselle laitteelle löytyy jotakin.

Esimerkkejä: Virtuaalinen Helsinki virtualhelsinki.fi, National Geographic (muun muassa Antarktis ja Macchu Picchu), Google Earth VR ja Anne Frankin talo.

Kolme huimaa virtuaalikokemusta

Titans of Space. Virtuaalimatkojen kohteet eivät suinkaan rajoitu maankamaralle. Titans of Space tarjoaa mahdollisuuden tutkia aurinkokuntaamme avaruusaluksesta käsin, vaikka takamus ei nouse kotisohvalta. Titans of Space on kuin virtuaalinen jatke planetaariokokemukselle. Se tarjoaa huimia visioita planeetoista ja kuista.

theBlu. Avaruudesta on hyvä sukeltaa meren syvyyksiin. theBlu tarjoaa valtavia valaita ja omassa valossaan paistattelevia meduusoja. Myös theBlu tarjoaa virtuaalimatkan sinne, minne emme todellisuudessa pääsisi – ainakaan ilman sukellusvarusteita ja vankkaa kokemusta. Se on kokoelma todellisuuteen pohjautuvia vedenalaisia elämyksiä.

EVEREST VR. Lopuksi palaamme vielä niihin maisemiin, joista Laura Olin vaikuttui virtuaalisella vierailullaan. Kokija pääsee viiteen Mount Everest -retken vaiheeseen, perusleirin valmisteluista Khumbun pelottavan jääputouksen kautta itse maailman korkeimman vuoren valloittamiseen. Turisti voi nousta myös yläilmoihin tarkastelemaan vuoristoa lintuperspektiivistä.