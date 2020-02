Edullisen ja laadukkaan Lontoo-viikonlopun hintaero yli tuhat euroa – katso tyyliguru Sami Sykön ja suurlähetystön työntekijän vinkit

Kokosimme kevääksi kaksi erilaista pidennettyä viikonloppua Lontoossa. Lähtisitkö matkaan pääsiäisenä tyylillä, vaivatta ja hyvällä hinta-laatusuhteella? Tai sitten vappuviikonloppuna edullisesti: ohjelmassa mielenkiintoisia ilmaisia kohteita ja majoitus Airbnb-huoneessa?

Laura Krohn

Tyylillä ja vaivatta: 1 497 euroa

Lontoo vetää matkailijoita entiseen tahtiin brexitistä huolimatta. Kokosimme neljän yön matkan pääsiäisviikonlopulle. Tässä satsataan tasokkaaseen majapaikkaan, jonka sijainti on erinomainen. Pääsiäisen lentoliput ovat kalliimpia kuin monena muuna viikonloppuna, sillä se on pitkän vapaansa ansiosta suosittu kaupunkiloma-ajankohta.

Vinkkejä kohteisiin ovat antaneet muun muassa Suomen Lontoon suurlähetystön työntekijä Pirjo Pellinen, kaupunkia rakastava tyyliguru Sami Sykkö sekä Lontoossa matkailleet lukijat.

Matkat: Lennot Helsinki – Lontoo Heathrow – Helsinki, yhteensä 381 euroa.

Meno to 7.4. klo 14.05–15.10 (162 e).

Paluu ma 13.4. klo 16.10–21.00 (219 e).

Finnairin value-liput, sis. yksi matkatavara ruumaan.

Lentokentältä majoitukseen: Heathrow Express, meno-paluu 46 euroa (37 puntaa), vie Paddingtonin asemalle 15 minuutissa.

Taksi Lontoon keskustaan maksaa noin 60–90 euroa (50–70 puntaa). Matka kestää noin tunnin.

Majoitus: Pääsiäisen aikaan moni hotelli on jo varattu, mutta joitakin hyvän hinta-laatusuhteen hotelleja vielä löytyy. Esimerkiksi Strand Palace Hotelissa West Endissä neljä yötä maksaa 630 euroa, sisältäen aamupalan. Sijainti on loistava: 5–10 minuutin kävelymatka Covent Gardeniin ja Trafalgar Squarelle.

Jos haluat yöpyä todella ylellisesti, valitse Rosewood, jossa yksi yö maksaa tuon 630 – puntina.

The Shard -pilvenpiirtäjä kohoaa Thames rannalla yli 300 metriin. Yläilmoissa voi katsella maisemia ja nautti samppanjaa.

Näköala kaupungin ylle: The Shard -pilvenpiirtäjä oli valmistuttuaan vuonna 2009 Euroopan korkein rakennus. Sen 244 metrin korkeudessa sijaitsevalla näköalatasanteella on 360-näkymät. Pääsymaksu 41 euroa (33 puntaa).

London Eye, pääsymaksu pikakaistalla 50 euroa (40 puntaa). Puolen tunnin ajelu 135 metriä korkealla maailmanpyörällä.

Molempiin saa lisämaksusta samppanjaa.

Syöminen: Syö illallinen hienostuneessa bistrossa Social Eating Housessa Sohossa, jolla on yksi Michelin-tähti. Kauden tuotteita ja paikallisia raaka-aineita luovasti ja rennosti. Alkuruuat noin 19 euroa (15 puntaa), pääruuat 40–50 euroa (30–40 puntaa).

Lounaan voit nauttia Sami Sykön suosittelemassa modernissa italialaisessa Cecconi's -ravintolassa. Sen sisustuksen on suunnitellut Ilse Crawford, yksi maailman tunnetuimmista sisustajista, joka sai juuri valmiiksi Suomessa ravintola Savoyn uuden ilmeen. Alkuruoka 18 euroa (15 puntaa), rapuravioli 31 euroa (25 puntaa)

The Wolseleyn iltapäivätee vanhassa autokaupassa on elämys.

Iltapäivätee: The Ritzin kallista (75 euroa) ja jäykkää (pukeutumiskoodi) iltapäiväteetä parempi vaihtoehto on Sami Sykön mielestä vastapäinen The Wolseley, jossa teekattaus leipineen, skonsseineen ja kakkuineen maksaa puolet vähemmän eli 37 euroa. 1920-luvun autokauppaan on tehty hieno kahvila-ravintola, jossa viihtyy Kate Mosskin.

Drinkki: Nauti drinkki musta-kultaisessa ylellisessä The Beaufort Barissa The Savoyssa tai glamourhenkisessä The Rivoli Barissa The Ritzissä.

Tekemistä & museoita: Harrods on ohittamaton käyntikohde. Varsinkin sen ruokaosasto Food Hall on elämys. Lähellä on myös Harvey Nichols -tavaratalo ja brittiläisen luksusmerkin Josephin liike.

Muodista ja muotoilusta kiinnostunut suuntaa lähistöllä sijaitsevaan Victoria & Albert Museumiin.

Kensingtonin palatsi ja puutarha ovat osittain avoinna yleisölle. Esillä on muun muassa prinsessa Dianan iltapukuja ja kuningatar Viktorian makuuhuone.

Museoissa perusnäyttelyt ovat yleensä ilmaisia, mutta vaihtuvat erikoisnäyttelyt ovat maksullisia. Esimerkiksi Tate Britainissa on keväällä British Baroque -näyttely, johon pääsymaksu on 20 euroa (16 puntaa). The National Galleryssa aukeaa Titianin näyttely, jonka näkee 15 eurolla (12 punnalla). Tate Moderniin tulee Andy Warholin laaja retrospektiivi, 28 euroa (22 puntaa).

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Musikaali: Mamma Mia perjantai-iltana Novello Theatressa, hyvät paikat 114–180 euroa.

Huokealla paljon irti: 487 euroa

Toinen matka on neljä yötä vappuviikonloppuna, jolloin tulee myös kolme vapaapäivää peräkkäin. Matkalla voi kuitenkin unohtaa vapun vieton, sillä Britanniassa ei Labour Day 1.5. ole yleinen vapaapäivä eikä sitä juuri vietetä. Lentoja saakin huomattavasti halvemmalla, kun koko Eurooppa ei vietä silloin pitkää viikonloppua.

Lontoossa voi oikeasti asua edullisesti, jos asuu vaatimattomassa Airbnb-huoneessa isäntäväen asunnossa kauempana keskustasta. Majapaikan valinnassa kannattaa tuolloin huomioida, että metroasema on lähellä.

Lisäksi kaupunki tarjoaa paljon tekemistä ihan ilmaiseksi.

Matkat: Lennot Helsinki – Lontoo Heathrow – Helsinki yhteensä 195 euroa.

Meno to 30.4. klo 14.10–15.15 (101 e).

Paluu ma 4.5. klo 08.25–13.20 (94 e).

British Airwaves, sis. käsimatkatavarat.

Lentokentältä majoitukseen: Osta heti lentokentältä Oyster Card ja lataa siihen esimerkiksi 25–40 euroa (20–30 puntaa). Matka Piccadilly Linella keskustaan vie alle tunnin ja maksaa 7,50 euroa (6 puntaa).

Majoitus: Airbnb-huone 2-vyöhykkeellä Southwarkissa hiljaisella ja turvallisella alueella. Keskustaan pääsee julkisilla 15–20 minuutissa. Pikkuruinen yhden hengen huone ja jaettu kylpyhuone 25 euroa yöltä. Neljä yötä yhteensä 136 e, sisältäen siivous- ja palvelumaksut.

Sky Garden on pilvenpiirtäjässä oleva julkinen tila, jossa voi näkymiä katsella ilmaiseksi.

Näköala kaupungin ylle: Sky Garden -pilvenpiirtäjässä on yksi kaupungin yleisistä puutarhoista. Siellä pääsee katselemaan näköaloja ilmaiseksi, mutta paikka pitää varata etukäteen.

Syöminen: Pubilounaat ovat maukas ja edullinen tapa syödä. China Townissa hyviä buffet-pöytiä 12–14 eurolla (10–11 punnalla).

Fish and chipsia pitää maistaa. Palkittu The Mayfair Chippy on pieni ja viehättävä kalaravintola pikkukadulla Oxford Streetin lähellä Marble Archin päässä. Annokset 15–16 euroa (12–13 puntaa).

Iltapäivätee: Perinteisiä paikkoja halvempi mutta aivan passeli vaihtoehto on Trafalgar Squarella National Galleryn Dining Roomin yläkerta. Teetä, leipiä, skonsseja ja kakkuja noin 25 eurolla (20 punnalla).

Camden Townissa voi tehdä myös kävelyn kanaalin vartta pitkin.

Tekemistä ja museoita ilmaiseksi: Älä maksa kiertoajelusta, vaan hyppää Oyster Cardilla tavalliseen bussiin. Esimerkiksi linjat 11, 14 ja 15 ajelevat keskustan tuntumassa monien kiinnostavien kohteiden ohi.

Lontooseen voi tutustua myös kävellen. Kävele Regent's Canalia pitkin Little Venicestä Camden Towniin, noin 3,2 kilometriä. Camden Lockin boheemi ja nuorekas markkina-alue on kiva, ja siellä on paljon ruokakojuja.

Museoihin pääsee ilmaiseksi. Esimerkiksi National History Museumissa on nähtävää ja koettavaa kaiken ikäisille.

Tate Galleryssa, National Galleryssa ja National Portrait Galleryssa on maksutta niin laajat ja upeat kokoelmat, ettei välttämättä tarvitse maksaa erillisnäyttelystä.

Pieni, tuntematon ja ilmainen museo on arkkitehti Sir John Soanen kotimuseo, jossa on esillä monenlaisia kokoelmia.

Tsekkaa myös Britannian vanhin kirjakauppa, Hatchards Piccadillyllä.

Musikaali: Hae liput saman päivän esityksiin halvalla Leicester Squaren lippukioskista, tai katso viime hetken tarjoukset Official London Theatre, London Theatre Direct tai TodayTix-sivustoilta. Mamma Miaan saa kelpo paikan perjantaille 1.5. ajoissa ostettuna 50 eurolla (41 puntaa)